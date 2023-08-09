睛天修屋頂、洪水觸底…史後大洪水淹中國 3經濟奇論滿天飛

近日黑龍江等地水災嚴峻，部分地區遭受嚴重洪澇災害。（新華社）

傳說中的「史前大洪水 」，與傳說中的地球大變遷和人類大進化有關。眼前中國經歷著一場史後大洪水，華北大洪水未退去、東北洪水又襲來，各種各樣的故事已經滿天飛，比較有意思的是徐匡迪與雄安的故事，放大水進城淹城的涿州市委書記蔡煒華的來龍去脈，中國紅十字會的「逼捐」與「惡意捐款」故事等等。這些故事之外，則有三種洪水退去後的經濟奇論，值得看看他們在怎麼爭。

首先一個是馬雲 的「睛天修屋頂論」，大意是馬老師說了關於晴天修屋頂的故事，他的觀意思是應該在晴天的時候來修屋頂，這樣下雨天就不會被淋濕。這當然是馬雲以前講的，當時意思是應該是說他的公司經營之術，提倡要有前瞻。在大洪水之際，經濟圈中有人據馬老師之論，反對要警惕雨天修屋頂的主張，因為這場大洪水會令很多人慌亂，忙亂中決策，有可能出現「無效投資」。

但經濟界也有一批人，主張「雨天修屋頂」，其主張還有些邏輯，說不知屋漏的睛天怎麼會有修屋頂的念頭，不下雨又怎知屋頂在漏，下了大雨發現了屋頂在漏，相當於「破窗經濟」理論，或者中國數十年來的危機改革論，發現問題，解決問題。在今天經濟下行得沒有辦法之際，還可以收到拉動經濟的功效。

另一段奇論，叫做「洪水觸底」論。大概意思，是這段時間中國經濟界一直有預期「觸底」之爭，是說中國經濟反覆向下時，其實一直在那個經濟最低點的「底」，由之形成三種論斷，一種是建制派之議，與中國國家統計局的說法貼近，說中國經濟恢復良好，二季度已是在「觸底」，三季度進入穩增長，全年可超預期目標；第二種說法是經濟界主流，認定中國經濟將長期低位徘徊，不僅不會「觸底」，還可能呈「L型」發展；第三種說法是今次洪水從預期和實質兩方面，重挫中國經濟，於是經濟低位沒有最低只有更低。

伴隨著河北洪水未退，天津又在告急，東北黑龍江和吉林兩省又水深火熱了，悲觀的人多了起來，主要理由有三，一是本來應對經濟滑落的政策就未能奏效，這回已出台的政策更難奏效，特別是要求民眾掏錢消費的政策，是自說自話；二是本來有些方面在唱好房地產，盼望能賣出一些房去，但洪水對房地產銷情是極度的負面；三是相信中國經濟有新危機，因為夏糧已經減產，這回南方北方的糧食主產區受到災情重挫，一旦秋糧大減產，就會對糧價形成衝擊，今年不會出現口糧短缺，但可能出現糧價衝擊物價。

第三段奇論，叫「北京 灣」奇論。大意是說現在中國區域經濟發展中，有那麼一個京津冀協同發展區，也即北京、天津、河北兩市一省的發展，被列為重大區域發展戰略。京津冀區域的來歷，跟渤海灣有關，以前叫「環渤海經濟帶」，後來要橫空建一個偉大的雄安，就放下渤海灣，只提京津冀了。

這回大洪水，催生出「北京灣」概念，奇論是河北本來就海拔低，治水難度太大了。比如河北省會石家莊市有個縣，名叫深澤縣，就是漢高祖八年置縣命名，深澤縣意思就是因深澤而來。按目前的地理，北京故宮的海拔是43公尺，涿州城區海拔34公尺，大興機場海拔20公民，雄安建成區墊高後也才海拔13公尺，雄安所在的白洋淀屬華北平原中部凹陷帶，海拔四至九公尺。海邊的天津，海拔只有二至五公尺。

說到「北京灣」，是個歷史概念，有說7000年前華北平原還是淺海，那是以今天北京為中心的地方坐北朝南、三面環海、東南一馬平川，算是真實的「北京灣」。主張北京再回灣之論，意思是北京、河北都缺水又忙洪水，所以花大錢做「南水北調」。現在又要治水就得建水庫疏河道，既然河北大片淹了，洪水雨水聚積在低窪地，會形成湖泊，現在乾脆移民，把「北京灣」建成中國乃至世界上最大的灣區。此論最奇，可能會被人挖祖墳。