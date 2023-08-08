我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

服務換宿 杭州養老院招年輕人 每月陪老人10小時免房租

中國新聞組／上海8日電
杭州濱江區民政局推「多代同樓」陪伴性養老項目，圖為入住的年輕人在陪伴老人。（取材自澎湃新聞）
杭州濱江區民政局推「多代同樓」陪伴性養老項目，圖為入住的年輕人在陪伴老人。（取材自澎湃新聞）

當年歲漸長，一些老人或因無人看護等情況入駐養老機構，為了避免老人無聊，杭州濱江區民政局7日推出「多代同樓」陪伴性養老項目，相關養老機構正在招募第三批陪伴者。該局表示，為吸引陪伴者特別是剛參加工作的青年入住，每月陪伴老人不少於10小時，養老機構就提供免費的公寓標間。

綜合媒體報導，「陪伴能滿足老人的情感需求，也為陪伴者省下租房成本。」區民政局工作人員表示，「多代同樓」由該局在多次調研後提出，2019年開始以區內最大的養老機構「陽光家園」為試點，已有兩批15人完成陪伴服務。第三批將招募15至20人，面試通過後簽訂協議，期限1年，除每個月300元（人民幣，下同，約41.6美元）管理費外，免費入住養老機構標間，每月需完成最低10小時的陪伴，可以是參與各種活動，或陪老人聊天、吃飯、散步等。

來源：YouTube

「招募沒有年齡限制，但更希望年輕人加入。」對陪伴者有以下要求，在區內用人單位工作、已簽勞動合同，或持有區內營業執照；市區（六城區）無住房；學歷大專及以上，有醫學、心理學、信息化、文化藝術、法律、黨建專業背景的同等條件下優先。據介紹，此前的陪伴者有警察、教師、醫生等，以年輕人為主。

據第七次全國人口普查數據，65歲及以上人口比重達到13.50%，人口老齡化程度已高於世界平均水平(65歲及以上人口占比9.3%)。不斷增長的老齡人口帶來了養老需求的擴張。

至於「服務換住宿」模式可以複製和推廣嗎？以北京為例，北京常住老年人口約465萬人，占常住總人口的21.3%，但目前571家養老機構僅有11.2萬張養老床位。養老床位緊張，是「服務換住宿」模式的最大障礙。如果年輕人湧入養老院，擠占了過多公益床位，「銀髮一族」該怎麼辦？

此外，「多代同樓」未必人人都能接受。生活習慣、居住體驗不同，年輕人和老年人同住一個屋簷下，很容易產生矛盾。所以，推行這種模式的前提是要雙方願意接受、逐漸磨合。

北京 人口普查 醫學

上一則

夾在愛國主義、動作片 「芭比」在中國票房亮眼 觀眾掀「芭比」熱

下一則

生娃就給錢 杭州第3胎孕產育兒補助3400美元

延伸閱讀

人口普查顯示 美國「以白人為多數」將在Z世代終結

人口普查顯示 美國「以白人為多數」將在Z世代終結
美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？

美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？
工匠漸凋零、薪資吸引不了年輕人 古蹟修復鬧人才荒

工匠漸凋零、薪資吸引不了年輕人 古蹟修復鬧人才荒
小鎮爭補助 自己做人口普查的愈來愈多

小鎮爭補助 自己做人口普查的愈來愈多

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪