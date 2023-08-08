服務換宿 杭州養老院招年輕人 每月陪老人10小時免房租

杭州濱江區民政局推「多代同樓」陪伴性養老項目，圖為入住的年輕人在陪伴老人。（取材自澎湃新聞）

當年歲漸長，一些老人或因無人看護等情況入駐養老機構，為了避免老人無聊，杭州濱江區民政局7日推出「多代同樓」陪伴性養老項目，相關養老機構正在招募第三批陪伴者。該局表示，為吸引陪伴者特別是剛參加工作的青年入住，每月陪伴老人不少於10小時，養老機構就提供免費的公寓標間。

綜合媒體報導，「陪伴能滿足老人的情感需求，也為陪伴者省下租房成本。」區民政局工作人員表示，「多代同樓」由該局在多次調研後提出，2019年開始以區內最大的養老機構「陽光家園」為試點，已有兩批15人完成陪伴服務。第三批將招募15至20人，面試通過後簽訂協議，期限1年，除每個月300元（人民幣，下同，約41.6美元）管理費外，免費入住養老機構標間，每月需完成最低10小時的陪伴，可以是參與各種活動，或陪老人聊天、吃飯、散步等。

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「招募沒有年齡限制，但更希望年輕人加入。」對陪伴者有以下要求，在區內用人單位工作、已簽勞動合同，或持有區內營業執照；市區（六城區）無住房；學歷大專及以上，有醫學 、心理學、信息化、文化藝術、法律、黨建專業背景的同等條件下優先。據介紹，此前的陪伴者有警察、教師、醫生等，以年輕人為主。

據第七次全國人口普查 數據，65歲及以上人口比重達到13.50%，人口老齡化程度已高於世界平均水平(65歲及以上人口占比9.3%)。不斷增長的老齡人口帶來了養老需求的擴張。

至於「服務換住宿」模式可以複製和推廣嗎？以北京 為例，北京常住老年人口約465萬人，占常住總人口的21.3%，但目前571家養老機構僅有11.2萬張養老床位。養老床位緊張，是「服務換住宿」模式的最大障礙。如果年輕人湧入養老院，擠占了過多公益床位，「銀髮一族」該怎麼辦？

此外，「多代同樓」未必人人都能接受。生活習慣、居住體驗不同，年輕人和老年人同住一個屋簷下，很容易產生矛盾。所以，推行這種模式的前提是要雙方願意接受、逐漸磨合。