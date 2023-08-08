生娃就給錢 杭州第3胎孕產育兒補助3400美元

杭州市9月10日起，生第三胎可獲2.5萬元人民幣。(中通社)

近年出生率持續下降，全國多地今年以來制定具體的生育補貼方案，為生育二胎和三胎的家庭提供一定的經濟支持。浙江杭州市衛健委7日也宣布9月10日開始實施「杭州市育兒補助實施辦法（試行）」，補助金分「孕產補助」、「育兒補助」兩類，生第三胎總共可獲2.5萬元（人民幣，下同，約3467.2美元）補助，採現金一次發放。

綜合明報、證券時報報導，按照規定，「孕產補助」的對象為杭州籍孕產婦，同一對夫妻今年1月1日起懷孕（生產）生第二胎的可獲2000元補助，懷孕（生育）第三胎的獲5000元補助。

而要獲得「育兒補助」，則須把新出生子女戶籍登記在杭州，同一對夫妻自今年1月1日起生育第二胎，獲5000元補助，生育第三胎獲2萬補助。

今年以來，山東濟南、浙江溫州、雲南等已制定金額不一的生育補貼方案。廣東深圳擬向生第一胎的發放一次性生育補貼3000元，每年再發放1500元育兒補貼，直至該子女滿3歲；生育第二胎的，發放一次性生育補貼5000元，另外每年發放2000元育兒補貼；生育第三胎的，發放一次性生育補貼1萬元，另外每年發放3000元育兒補貼。

不少地方還疊加探索住房、社保等傾斜政策。如北京 明確未成年子女數量較多的家庭申請公共租賃住房的，可以納入優先配租範圍；濟南第三胎家庭公積金最高可貸100萬元；長沙則對依法生育兩個及以上子女的本地戶籍家庭，增加1套購房指標。

此外，江蘇省明確企業在女職工產假期間支付的社會保險 費用，生第二胎的給予50%補貼，生第三胎的給予80%補貼；甘肅 張掖市臨澤縣規定，在公辦幼兒園就讀的戶籍常住家庭，第二胎每生每學年給予1000元的資助，第三胎每生每學年給予2000元的資助。