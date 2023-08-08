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終於贏了 「閃電5連鞭」馬保國制伏醉漢

中國新聞組／北京8日電
中國「渾元形意太極」掌門人馬保國，近日被民眾拍下在車站壓制一名酒醉男子。（視頻截圖）
中國「渾元形意太極」掌門人馬保國，近日被民眾拍下在車站壓制一名酒醉男子。（視頻截圖）

自詡「渾元形意太極」掌門人的馬保國，過去曾30秒內遭業餘拳手KO三次、大秀「閃電五連鞭」等搞笑表演，被專業人士認為是中華武術界的「崩壞」危機。不過，有民眾近日卻拍下高齡71歲的他，竟在河南某處車站徒手壓制一名酒醉壯漢，且過程還相當霸氣，引發網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，馬保國近日再度登上熱搜，因為有民眾拍下他近日在車站等火車時，遇到一名約30多歲的壯碩男子正酒醉鬧事，沒想到馬保國竟挺身而出，獨自出手將這名男子壓制在椅子上，直到站務人員前來接手。

來源：YouTube

根據視頻，只見馬保國將男子壓制在椅子上後，對方仍不斷掙扎，試圖擺脫他的控制，但馬保國仍不為所動，嘴上也一邊嚴厲喝斥，「你不打我我就原諒你」、「你敢動我就揍你！」整個過程相當霸氣，嚇得一旁站務人員也出言安撫「老先生先別動手！你先別動手！一會咱好好的說吧！」

畫面一曝光馬上引發瘋傳，不少網友紛紛點讚表示「馬大師還是有兩下的，70多歲的老人了」、「別的不說，見義勇為值得稱讚」、「這老頭身體可以啊，還能見義勇為」、「馬保國只是打擂台輸了，但是要打一個沒練過的，勝算還是很高的」。

不過，網友發現這段視頻中的事情，可能不是最近發生的，因為馬保國穿著皮夾克，其他人也穿著很厚的衣服。這件事應該是以前的，只不過現在才被曝光。但網友還是給馬保國點讚，他一個70歲的老人，制伏一個醉酒的中年男子，這一點一般人做不到。

還有人覺得這是擺拍，通過視頻來看，在候車大廳有不少人，還有工作人員，馬保國不會犯這種錯誤的。大家也不會配合他演戲，再說他不敢拍段子來忽悠網友。

河南 YouTube

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