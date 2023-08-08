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北京紅會為水災募款 網民再度想起「郭美美」 捐0.01元羞辱

中國新聞組／北京8日電
北京紅十字會為水災募捐，網民捐0.01元「羞辱」。（取材自微博）
北京紅十字會為水災募捐，網民捐0.01元「羞辱」。（取材自微博）

中國京津冀地區水災嚴重，災區紛紛呼籲外界捐款和捐救援物資，但北京紅十字會的募捐聲明引起外界非議，網民再度想起「郭美美」，紛紛捐一、二分錢「羞辱」；而企業捐款被製作即時排行榜，論者直指，這些行徑帶給民企巨大壓力，如今中國民企再也經不起折騰。

來源：YouTube

2011年6月，郭美美在實名認證為「中國紅十字會商業總經理」的新浪微博中炫富，引發社會爭議，也重創民眾對紅十字會信任；這次北京紅十字會在月初發布「接收社會捐贈說明」，詳細列出捐款和捐贈物資方式，並強調本著公開透明、高效運轉原則，把每一份善心愛意及時用於本次防汛救災工程。

但在網民眼裡，看到紅十字會就聯想到郭美美；有網民說，對紅十字會而言，捐一分錢也是愛，捐的多則捐了兩分錢；還有網民直白說，「這個分錢讓紅十字會用來漲工資」。有評論指出，但願紅十字會的吃相能好看一點，能對公眾有個起碼的交代，至少不要再有這麼多真實的嘲諷和羞辱了。

至於捐款的民企也不好過，據中央社報導，這次洪災，從華為、BMW、小米到阿里、騰訊，幾乎所有叫得出來的知名企業，都被或明或暗的逼捐了一遍，但近來一條「京津冀暴雨企業捐款TOP60」的短影音，以令人眼花撩亂的速度滾動，按捐款金額排名，還有民企馳援救災等推文更多，讓人感覺又到一個逼捐企業的時間點。

署名文章指出，「逼捐排行榜是時代大惡，就不能讓民企喘口氣嗎？」先前幾次災難事件中都「出來作妖的小鞭子」，在這次洪災過後「又揮舞起來了，鞭影叢生」。

這篇文章直指，像是2020年初新冠疫情剛爆發時，華為第一時間沒出現在「科技企業捐款排行」上，就有人開始施壓，網民用「道德綁架」，猛酸「大家都在捐錢，為什麼他不捐」、「他這麼有錢，只捐這一點」等。

文章認為，經歷三年疫情折磨，如今的中國民企還在艱難恢復中，再也經不起這樣來來回回的折騰了。

北京紅十字會為水災募捐。（Getty Images）
北京紅十字會為水災募捐。（Getty Images）
郭美美因為在微博上炫富而引起關注。（取材自澎湃新聞網）
郭美美因為在微博上炫富而引起關注。（取材自澎湃新聞網）

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