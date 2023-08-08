我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

顏寧之後 知名生物學家管坤良返中 他曾獲麥克阿瑟獎

記者黃雅慧／綜合報導
國際知名生物化學和細胞生物學家、前加州大學聖地亞哥分校傑出教授管坤良，8月初返回中國並任職西湖大學。（取材自澎湃新聞）
國際知名生物化學和細胞生物學家、前加州大學聖地亞哥分校傑出教授管坤良，8月初返回中國並任職西湖大學。（取材自澎湃新聞）

繼生物學家顏寧去年高調自美返中後，西湖大學6日發布消息稱，國際知名生物化學和細胞生物學家、前加州大學聖地牙哥分校傑出教授管坤良，8月初正式加入西湖大學、西湖實驗室，並受聘為分子細胞生物學講席教授。他教研生涯獲獎無數，其中獲得美國跨領域最高獎項之一的「麥克阿瑟天才獎」為他最著名事蹟。

西湖大學官微指出，管坤良將組建的「分子細胞生物學實驗室」，聚焦於Hippo通路調控的分子機制、上游信號、生理功能以及其在癌症中的作用。目前實驗室已正式啟動招聘。

公開資料顯示，管坤良為浙江桐鄉人，1982年獲浙江大學（原杭州大學）學士學位，1989年取得美國普渡大學博士學位，1989-1991年在美國普渡大學從事博士後研究，1992-2007年在美國密西根大學任教，2007年進入美國加州大學聖地牙哥分校任教，並於2013-2023年受聘為該校傑出教授。估算他自普渡大學博士畢業後，已經在美國從事30多年的科研工作。

澎湃新聞報導，管坤良主要從事細胞生長調控和腫瘤發生的信號轉導方面的研究。截至目前，管坤良已發表300多篇研究論文，是分子生物學和遺傳學領域被引用最多的研究人員之一，同時也是在Hippo領域被引用最多的學者和在mTOR領域被引用第二多的學者。

在生物界中國名人錄上對管坤良的形容是「得獎最嚇人的管坤良」，除了麥克阿瑟天才獎外，還獲得美國生物化學和分子生物學學會「青年科學家獎」和北美華人生物學會「青年科學獎」等諸多重量級大獎，成為國際生物化學界聚光燈下的焦點。

浙江省僑聯文章介紹，管坤良獲得麥克阿瑟天才獎的原因，來自於他首先發現雙專一性蛋白質磷酸脂酶，這一類酶在細胞生長、細胞分裂和細胞癌變過程中起著極其重要的作用。而他領導的實驗室對細胞生長的調控作出了重要貢獻。這一系列研究工作在美國和世界同一學科領域中有很大影響。也因此，他榮獲了1998年度獎項。

麥克阿瑟獎創立於1981年，旨在表彰在社會發展中發揮重要作用的創造性人才，每年評選各領域20名至25名傑出人士，並在5年中給每人提供總額50萬美元的獎金，獎金頒發給在各個領域內具有非凡創造性的傑出人士，獲獎者一般被看做本專業內領軍人物。

加州大學 聖地牙哥 癌症

上一則

暑假逾月 香港116萬人次搭機離境 報團遊客達疫前7成

下一則

9月6日→9月6月 中國高校錄取書錯字 網：這都能錯？

延伸閱讀

美國閩北同鄉會揭牌 晚宴慶祝

美國閩北同鄉會揭牌 晚宴慶祝
20屆美國華裔小姐競選完美落幕 冠軍劉曉菲、亞軍張盈盈、季軍黎康怡

20屆美國華裔小姐競選完美落幕 冠軍劉曉菲、亞軍張盈盈、季軍黎康怡
美國紅十字會 取消男同性性行為者捐血限制

美國紅十字會 取消男同性性行為者捐血限制
台積電傳派500人支援美廠 亞利桑納工會請願「擋簽證」

台積電傳派500人支援美廠 亞利桑納工會請願「擋簽證」

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪