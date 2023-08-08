水淹華北、東北 糧倉泡湯 14億人恐「吃不飽」

中國多地洪水為災，「北大倉」黑龍江省也難以倖免，日前許多稻田浸泡在洪水之中。（取材自新華網）

中國此輪洪災影響可能超過預期，商務部研究院研究員梅新育撰文指出，洪水 災區不乏名列前茅的產糧大省，恐將對糧食市場造成衝擊，並可能透過一定機制，引發國際能源市場動盪。梅新育呼籲官方，應及早做好防範。此外，東北地區遭受洪澇災害恐引發糧食歉收絕收，中國14億人口面臨糧安潛在威脅，有「吃不飽」的風險。

上海第一財經引述梅新育文章指出，杜蘇芮颱風環流北上，經江西、安徽抵達北方，在華北和東北造成旱澇急轉。河北、河南 、山東、湖南、江西、山西和東北三省、內蒙古東部都是產糧大省，對中國糧食生產的負面影響不可低估。

就中國糧食生產規模，河南糧食總產量與法國相當，山東糧食產量與加拿大相當，江西、安徽兩省糧食產量都超過泰國。

梅新育指出，今年以來，全球氣候聖嬰現象已導致國際市場米價持續高漲，徘徊在2011年高點附近。小麥市場上，中國夏糧減產與黑海運糧協議終止，助推價格上漲，而隨著杜蘇芮對華北小麥秋收的損害顯現，預計將進一步增強國際市場小麥價格上漲壓力。

就當前糧食情況，他提到，由於今年中國夏糧產量仍處於高位，且國內糧食儲備充裕，上述因素不足以顯著推高糧食零售價格從而影響民生，但大多數國家特別是發展中國家，無力化解國際市場糧價波動的輸入性衝擊。

他示警說，值得關注的是，國際市場糧價持續猛漲，常會在西亞、北非國家引爆大規模社會動盪和恐怖主義風險，進而導致國際油氣能源市場行情劇烈震盪。

綜合媒體報導，杜蘇芮颱風殘餘尾流威力驚人，肆虐北京 及河北多地之後繼續北上，連續多日的強降雨天氣引發素有中國北方糧倉之稱的黑龍江和吉林等地嚴重的洪澇災害。CNN報導，隨著與氣候變化有關的極端異常天氣對中國的農業和食品供應造成越來越大的威脅，中國東北地區十分嚴重的洪澇災害引發糧食歉收絕收，潛在威脅著中國14億人口的糧食安全。

在與吉林相鄰的黑龍江省，用於灌溉良田的河流漫過大堤，淹沒了稻田、摧毀了蔬菜大棚、並給工廠設備造成嚴重損毀。

在黑龍江省會哈爾濱，超過16.2萬人被轉移撤離，而且洪水還損毀了九萬公頃的農作物。在尚志市，60年不遇的強降雨天氣摧毀了超過42575公頃的莊稼。