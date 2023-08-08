怪颱卡努轉彎？ 中國東北恐再受創

杜蘇芮颱風重創吉林與黑龍江，如今卡努颱風又將來襲。圖為哈爾濱救援人員日前搜救遭洪水圍困的民眾。（新華社）

中國中央氣象台指出，今年第6號颱風「卡努」7日8時位於日本 九州鹿兒島偏南方、約420公里的西北太平洋洋面上，以每小時5-10公里的速度向朝鮮半島南部沿海靠近，氣象台預測，卡努颱風隨後可能朝中國東北地區持續前進。民眾憂心颱風又轉彎了襲擊中國，讓「卡努」衝上熱搜第一。

由於吉林與黑龍江甫遭受今年第5號颱風杜蘇芮殘餘水氣帶來的豪雨襲擊，因此黑龍江對於卡努即將到來嚴陣以待。都市快報報導，「卡努」已持續在海上轉悠10天，原本直奔中國浙閩沿海，但受到南側副高和西南季風引導，詭異地在海上來了一個大拐彎，又朝著日本沿海而去，但現在它又改主意了，這幾天預報路徑從日本東京一路西調到南韓 。

中國氣象頻道氣象分析師信欣表示，「卡努」的路徑繼續略有西調，不登陸日本，直接去南韓，然後繼續北上，大概率會由吉林進入中國東北；這讓又轉彎的「卡努」上了熱搜。

據黑龍江日報報導，近期，黑龍江省遭遇嚴重的洪澇災害，造成巨大的人員傷亡和財產損失。黑龍江省委書記許勤6日晚間召開全省防汛救災工作電視電話會議時特別提出，黑龍江本次降雨過程影響尚未結束，卡努颱風極有可能北上影響黑龍江，再次引發局部地區強降雨。

許勤指出，松花江、牡丹江、拉林河等將於近日出現洪峰，龍鳳山、磨盤山等水庫仍超汛限水位，當地防汛救災形勢異常嚴峻。因此，他要求黑龍江各級領導幹部要始終保持高度警惕，做好防汛救災各項工作。