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9月6日→9月6月 中國高校錄取書錯字 網：這都能錯？

記者賴錦宏／綜合報導
安徽巢湖學院錄取通知書出現錯字，校方致歉補寄。（取材自中國青年網）
安徽巢湖學院錄取通知書出現錯字，校方致歉補寄。（取材自中國青年網）

進入8月，今年的準大學生們已陸續收到錄取通知書。近日，有考生發現，自己收到的錄取通知書上竟然有錯別字，引發網友關注，並稱：「這都能有錯？」

中國青年網報導，這份出現錯字的錄取通知書來自安徽合肥的巢湖學院，通知書誤將學校報到時間「9月6日」寫成了「9月6月」。

此事在微博引發網友廣泛關注，有考生在「巢湖學院」社交帳號下留言詢問：「到底是9月還是6月？」「錄取通知書居然都能有錯」、「這印刷夠粗心的」、「開學第一課，找錯別字！」

不少網友認為，這麼低級的錯誤，不該出現在大學，更不該出現在如此重要的錄取通知書上。

另據現代快報報導，針對此事，巢湖學院一工作人員表示，校方已經在重新印製錄取通知書，大約8月7日能重新寄出。

巢湖學院官網6日就「錄取通知書出現錯字」發布致歉聲明稱，該校2023級新生錄取通知書在印製過程中，因工作人員疏忽和審查不嚴，導致部分新生錄取通知書上的報到時間「9月6日」錯誤印刷為「9月6月」，給新生和家長們帶來諸多不便和困擾。對此，校方深表歉意。將盡力彌補由此造成的影響，立即為錄取通知書印刷有誤的新生郵寄新的錄取通知書。

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