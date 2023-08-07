十一長假還沒到 國際機票瘋漲200% 酒店價格也飆

暑期遊高溫未退，不少中國民眾已開始為十一長假出遊預定酒店。(取材自每日經濟新聞)

暑期遊高溫未退，不少中國民眾已為十一小長假出遊做準備。供不應求情況下，十一期間的機票價格較暑期遊漲幅明顯，特別是國際機票，部分航線漲幅近200%。網友吐槽，暑期遊的高價已讓「月薪2萬(人民幣，下同，約2796美元)住不起漢庭、如家」，沒料到十一檔期價更高，還沒出遊就已心痛到哀號。

時代在線網報導，90後杭州白領翟莉（化名）打算藉此來一場出境遊，「今年十一小長假有8天，我和男朋友打算再請2天年假，去一趟日本 」，結果發現機票比平日貴不少，一張杭州到日本東京的往返機票，人均最低要7000多元，「如果是直飛機票，甚至上到1.4萬元一張」。

與翟莉有相同感慨的網友，近日紛紛在小紅書等社交平台上吐槽，「平時從大阪回杭州的機票也就1000多，十一直接翻了好幾倍」、「比平時高太多了」。

報導說，十一機票漲幅近200%，究其原因，與文旅行業仍在復甦階段不無關係。有導遊透露，8月就已陸續收到不少出國團預約，其中，日本、南韓、泰國、新加坡是熱門點，「這次十一假期時間較長，也許會成為史上出境遊最熱的一個假期」。

除了出境遊火爆，中國各大城市酒店價格瘋漲也引發網友熱議，有些連鎖酒店熱門地點的價格直逼千元登上熱搜。

根據中國經營報，8月2日在大眾點評、攜程等平台，位於北京 核心商業地段的漢庭等酒店要價直逼千元，例如漢庭酒店（北京天安門廣場店）一晚893元；如家商旅酒店（北京前門地鐵站 北京坊店）一晚947元。