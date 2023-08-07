山東10年大震 165屋塌24傷 餘震不斷

山東多地地震前拍到天空詭異紅光。(取材自上游新聞)

6日2時33分，山東省德州市平原縣發生5.5級地震 ，至少已出現59次餘震，導致當地213處房屋倒塌，24人受傷，是山東近十年來最大地震，北京 、天津、河北都有強烈震感，途經京滬高鐵部分列車也一度限速停運。網上出現包括拍到地震雲、天空現詭異紅光及燕子滿天飛等疑似地震「前兆」，官方稱可能都是天氣原因造成，但也不排除鳥類等動物對地震較「敏感」。

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香港文匯報報導，此次震中位置初步確定為平原縣王打卦鎮。目前，平原縣超半數傷者已出院；水、電、通訊正常。

「先是『轟』的一聲，就開始晃得挺厲害，但只持續了幾秒鐘。」地處此次震中王打卦鎮的王女士說，被地震晃醒後她就跟著家人跑到樓下，樓下開闊處已聚集很多人，她和家人躲在車裡熬到天亮，上午回家發現浴室裏的洗漱用品全掉在地上，地板上還有一條從魚缸裡跳出來的魚。京津冀多地網民發文，普遍感覺此次地震震感明顯。

「震中地區部分土坯房屋受損相對嚴重一些，還有一些院牆倒塌、牆皮脫落、牆體裂縫的情況，但破壞不大。」震中王打卦鎮工作人員李軍（化名）說，土胚房中住戶已全部轉移到親戚家中居住。

平原地震發生後，為確保列車運行安全，國鐵北京局啟動一級應急響應，對管內京滬高鐵、京滬線、京九線、石濟客專、石德線運行列車採取扣停措施，進行全面檢查，途經列車將出現停運或不同程度晚點。一共有數十趟列車出現停運，甚至波及到長三角地區。其中有三名工作人員在地震來臨時沒選擇逃跑，而是臨危不亂攔停了七部列車，獲網民點讚，「了不起！」

山東省地震局副局長劉希強表示，與中國地震台網中心進行聯合視頻會商，認為震後原震中區發生更大地震可能不大。