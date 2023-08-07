9次上春晚、「綜藝大觀」紅遍大江南北 相聲名家閻月明離世

著名相聲演員閻月明逝世，享年78歲。(取材自新聞晨報)

令人痛惜的消息傳來，著名相聲演員、曲藝作家閻月明逝世，享年78歲。閻月明出身天津曲藝世家，從小就多才多藝。1965年，20歲的閆月明進入部隊文工隊內表演相聲和評書，正式開始演藝生涯。1970年代，閻月明進入瀋陽軍區前進歌舞團曲藝隊。1990年，閆月明被調到中央電視台策畫組，開闢了紅遍大江南北的「綜藝大觀」、「歡聚一堂」以及反映新農村生活的「鄉村大世界」等經典節目。

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新聞晨報報導，8月5日晚上，中國鐵路文工團說唱團團長，河北省曲藝家協會副主席劉際在朋友圈透露閻月明逝世的消息。隨後，苗阜、戴九安等相聲演員通過微博 發文悼念閻月明老先生一路走好。

閻月明成名在相聲表演，他是一位相聲創作高手，「將心比心」、「吃侃擂台賽」等喜聞樂見的段子就是出自他的手筆。

演員黃宏悼念閻月明。(取材自揚子晚報)

閻月明以表演群口相聲而聞名，曾9次登上央視春晚的舞台，被稱為「群口大王」。

1991年春節聯歡晚會，他與常佩業、笑林、李國盛等相聲演員表演群口相聲「笑星勸酒」；1992年春晚與李建華、王平表演相聲「論捧」；1994年春晚，閻月明和范偉一起創作群口相聲「跑題」，與李金斗、石富寬、單聯麗聯袂演出，獲得極高的讚譽；1995年春晚與李金斗、石富寬、常貴田表演相聲「新春樂」。

除了春晚之外，閻月明還在「綜藝大觀」等欄目裡，與高英培、李金斗、唐愛國、孟凡貴等人合作表演相聲「好好好」及「吃侃擂台賽」和「速笑診所」等知名群口相聲。

除了表演相聲，閻月明還參演過多部影視作品。2004年，他參演「鐵齒銅牙紀曉嵐第三部」客串；2009年參演電影「鄉村大嘴巴」及在電視劇「憨媳當家」當中飾演張銀鳳的父親。