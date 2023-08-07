暴雨受困多日列車回銀川 乘務員各獎勵1萬元

K1178次列車乘務人員。(取材自澎湃新聞)

據中鐵蘭州局集團公司微信 公眾號「蘭州鐵道」消息，3日受颱風「杜蘇芮」影響，運行受阻的K1178次列車30餘名工作人員出乘126小時後，乘坐G874次動車組列車返回銀川。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，消息稱，銀川鐵路辦事處主任、黨委書記兼集團公司副總經理謝為民受集團公司黨委委託，迎接英雄班組歸來，與現場幹部代表一同為歸來的K1178次列車30餘名工作人員送上鮮花和慰問品，並代表集團公司宣布，對參與此次搶險救災服務旅客的K1178次京三組乘務人員每人給予1萬元人民幣(約1396美元)的獎勵。

集團公司工會副主席張效勝宣讀「關於授予銀川客運段北京 車隊北京三組集團公司『工人先鋒號』稱號的決定」，授予銀川客運段北京車隊北京三組集團公司「工人先鋒號」，頒發獎牌並獎勵活動經費3000元。

此前，7月29日以來，京津冀地區普降大到暴雨 。由銀川開往北京丰台的K1178次列車，在北京門頭溝受暴雨影響滯留沿河城站70多小時。

據中新網報導，K1178次列車被扣停後，列車上立即組織成立由三名黨員職工和四名黨員旅客組成的臨時黨支部，並向每個車廂徵集了一名志願者，協助列車工作人員照顧重點旅客、協調物資配送及發放、安撫旅客情緒。

8月1日上午，第一批應急救援物資送達K1178次列車。列車臨時黨支部成員、乘務人員和志願者將救援物資分類派發，優先發給老幼病殘孕等重點旅客。在全列車人員的共同努力下，8月2日中午，K1178次列車上的旅客全部平安轉移。

「這三天來，乘務人員幾乎沒有睡覺、沒有休息，隨時關注旅客動態，把救援物資及時發送到旅客手中。」K1178次列車長苗青說。