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吉林舒蘭副市長等3人 被洪水沖走證實殉職

中國新聞組／北京7日電
吉林省舒蘭市開原鎮部分受洪水侵襲的道路和農田。資料圖。(取材自澎湃新聞)
吉林省舒蘭市開原鎮部分受洪水侵襲的道路和農田。資料圖。(取材自澎湃新聞)

暴雨成災，吉林舒蘭市防汛抗旱指揮部表示，此前赴舒蘭市開原鎮、金馬鎮抗洪搶險過程中被沖走失聯的舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東和舒蘭市人民武裝部政委周昆訓、吉林市水利水電規畫院高級工程師倪峰，6日分別被找到，已無生命體徵，因公犧牲。另外一名失聯人員仍在搜救中。

香港文匯報報導，目前，本輪降雨過程已基本結束，截至5日12時，舒蘭市九座超汛限水庫，都保持合理洩流。截至6日晚10時，本輪強降雨已經造成14人遇難，四名公職人員因搶險救災失聯，其中三人於6日分別被找到，已無生命體徵，因公犧牲。另外一名失聯人員——舒蘭市人民政府辦公室綜合二科科長、四級主任科員張郅昭仍在全力搜救中。

5日7時至6日7時，舒蘭市修復水毀道路730延長米，其中，金馬鎮修復路肩水毀240延長米；開原鎮修復水毀道路290延長米，涵洞四道，清理路面5公里，搶修完成阻斷道路通行點位兩處；七里鄉完成道路搶修200延長米。修復電台區229個，恢復供電4857戶；恢復受損杆塔63基，受損線路4.5公里。完成搶修49個站點，恢復通信村屯24個。

5日至6日7時，舒蘭市新增青松中心校、開原中心校、四中、青松敬老院四個安置點。四個安置點現安置群眾485人，對比昨天夜間新增203人。

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