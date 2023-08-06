洪水消退街頭現動物屍體 涿州大面積消毒

河北涿州是這波華北暴雨重災區，洪水退去，市區街道四處可見垃圾、動物屍體。（取材自觀察者網）

京津冀地區近日遭逢多年不遇暴雨 ，河北受災慘重，河北應急管理廳昨天通報，全省200多萬人受災，共轉移154萬人。保定市（包括轄下涿州）死亡人數10人，還有18人失聯。河北霸州5日以公開信感謝滯洪區的群眾，對他們的犧牲表達衷心感謝，間接證實河北為保北京 （或雄安），分流洪水 減壓的說法。

受颱風杜蘇芮以及冷暖氣流影響，華北近日降下罕見暴雨，北京稱是140年最大降雨，河北災情更是慘重，河北有98個縣區883個鄉鎮受洪澇災害，受災人口達222萬2900人，共轉移民眾154萬人，其中蓄滯洪區轉移96萬人。

河北日前通報全省因災死亡9人（保定市4人，邢台市5人），河北保定市昨天更新通報，全市因災死亡達10人，失聯18人，倒塌、嚴重損毀房屋合超1.1萬間，水毀橋梁共計284座，直接經濟損失高達人民幣169.95億元（約23億美元）。

保定市裡受災最重的是涿州，涿州最大日降水量419毫米，破了400.8毫米的歷史紀錄。保定全市93座水庫，10座大中型水庫全部超汛限水位，83座小型水庫有67座溢流，以及吸納來自上游的洪水，全市22個縣市區皆遭受洪澇災害。

涿州市4日起主城區積水逐步退去，不過仍有多地積水，部分滯洪區估計最慢1個月後水才會完全退光。大水退去後，市區街道凌亂不堪，滿地盡是垃圾、動物屍體，居民擔心大災之後換「大疫」，涿州疾控中心已著手進行大面積消毒，並呼籲居民減少外出。

河北此次啟動8處蓄滯洪區，導致不少家園慘遭淹沒，多人被沖走。昨天河北省霸州市發出公開感謝信稱，「面對異常嚴峻的防汛形勢，東澱蓄滯洪區所有群眾聽從指揮、積極回應，義無反顧搬出自己久居的家園，以實際行動踐行了勇於奉獻、敢於犧牲的頑強意志。你們顧全大局、深明大義，歷史將記下鄉親們的功績！市委、市政府和全市人民向鄉親們表示衷心的感謝和崇高的敬意。」霸州市還表示，會做好事後的補償工作。

河北省委書記倪岳峰在暴雨期間視察抗洪工作時，提及要啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，稱要堅決當好「首都護城河」，加上河北霸州的「致廣大鄉親們的一封信」，間接證實「河北洩洪是為了保北京」的說法。

涿州洪水消退，各地開始進行消殺。（視頻截圖）

有媒體報導分析稱，北京地勢高，河北洩洪實際是為保護雄安新區。雄安新區位於河北保定市東部，是中共總書記習近平一手推動的「千年大計」，水利部長李國英日前部署防禦工作時，就曾要求確保北京和大興機場、雄安新區防洪絕對安全。

另據上觀新聞報導，河北省保定市淶水縣境內拒馬河等河流水位驟漲，目前最嚴重的地區是趙各莊鎮的湯家莊村，預計有2000多人被困。直到8月4日中午，村莊還是斷水斷電，沒有物資，直到現在村裡人也沒有被轉移。道路被切斷，救援力量難以深入。