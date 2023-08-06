洩洪致災被說成降雨 霸州災民抗議爆衝突

網上短片顯示，河北霸州民眾到政府大樓示威後拒絕散去，大量身穿黑衣、手持警盾的人員前往驅散聚集民眾。（視頻截圖）

河北省因連日暴雨 洩洪，霸州蓄滯洪區因承接北京 大清河洪水淪為汪洋，官媒卻稱是「受降雨影響」。多名霸州災民不滿沒有補償，4日到霸州市政府舉布條抗議，並與警察爆發激烈衝突；霸州官方昨（5日）坦承洩洪致災並承諾補償。新華社昨罕見發文重提國家主席習近平 早在7月底就要求做好防汛抗洪救災工作，似在回應民間「迄今不見領導人出來勘災」的民怨。

中央社報導，河北因連日暴雨進行洩洪，陸續啟用霸州等地7處蓄滯洪區吸納洪水。霸州47個蓄滯洪區村街居民7萬3205人被官方轉移，之後蓄滯洪區就因承接源自北京的大清河洪水淪為汪洋。但央視新聞4日報導稱，霸州鎮部分村莊積水、多名人員被困是「受降雨影響」。

據推特「李老師不是你老師」昨天發布，洩洪導致霸州市大面積被淹，房倒屋塌，數萬人無家可歸，卻被新聞報導為暴雨所致。憤怒的當地村民4日前往政府大樓抗議，高舉紅色橫幅布條：「還我家園，明明是洩洪原因，卻說降雨所致」。災民痛斥公家救援單位只去當地兩小時「擺拍邀功」後就走，都是民間自組志願隊在救災。

網傳視頻顯示，在場官員與民眾溝通未果，期間制止民眾拍攝反遭嗆「就錄你們」，隨後爆發激烈警民衝突，抗議民眾向警方丟擲物品，一群黑衣人手持鎮暴盾牌衝向民眾進行毆打。

多名霸州災民事後在微博發文表示，霸州這邊根本沒有下多少雨，是為了保上游洩洪被淹，央視竟然說成降雨導致，寒了他們的心。央視新聞網已下架這一則爭議新聞。

霸州當局昨天發布「致廣大鄉親們的一封信」試圖平息民憤。公開信稱，面對異常嚴峻的防汛形勢，霸州東澱蓄滯洪區所有民眾「顧全大局、深明大義」，「我市防汛工作才得以高效有序開展」。霸州當局並在信中承諾，全面做好受災補償，依法依規給予補償到位。

新華社昨少見發表題為「風雨同心 人民至上——以習近平同志為核心的黨中央堅強有力指揮北京防汛抗洪救災」長文指出，習近平早在7月25日至27日考察四川時就密切關注汛情，要求做好防汛抗洪救災各項應對準備工作。北京暴雨成災時，習近平在8月1日也指示「北京市要經受得住這場考驗」。對於門頭溝區災情，習近平要求妥善安置並抓緊修復交通通訊電力。

法廣報導，值此罕見水災，中國民間出現「關鍵時刻，領導人在哪裡？」的聲音，對習近平迄今未出現勘災也表達不滿。也許民間的聲音傳進了中南海，也許是官媒自作主張粉飾，新華社這篇長文疑在回應民間的不滿。