世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

中國「田徑女神」吳艷妮4日摘得成都世大運女子100米欄銀牌，12秒76的成績同時達標世錦賽和巴黎奧運 。成為四川首位擁有2024年奧運參賽資格的她在本次世大運以實力撐起顏值流量。吳艷妮賽後承認自己有些著急，「不然能拚一下冠軍」，但她隨後以高亢的嗓音宣布「我達奧運標了，所以我們巴黎奧運會見」。

在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 新華社)

澎湃新聞報導，大運會開始前，吳艷妮就是最受關注的那一個。新晉的「田徑女神」，是開幕式31名主火炬手之一，賽前新聞發布會的運動員 代表，也各家媒體爭先恐後的採訪對象。

身為四川人的吳艷妮也明白，這場家門口的比賽意義非凡，「這次回到成都參加世大運，對我來說是回家參賽，是一場向親人、師長們的匯報演出，也是一次圓夢之旅。」

好在吳艷妮的競技狀態不錯，在今年6月底的全國田徑冠軍賽上跑出12秒93的個人賽季最好成績，也正是這場比賽，讓「吳艷妮百米跨欄又美又颯」迅速沖上熱搜。

在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮（左）以12秒76的成績奪得亞軍。( 新華社)

來到大運會賽場，吳艷妮也用實力撐起了突如其來圍攏在身邊的流量。

吳艷妮預賽便跑出12秒98的成績，是本屆大運會女子100欄預賽唯一一個打開13秒的運動員。

半決賽12秒86，吳艷妮在沒有壓線的情況下刷新了個人最好成績。決賽12秒76，再次刷新最好成績角並拿下奧運資格。

賽後的每段採訪，吳艷妮都會提到奧運會三個字，「巴黎見近乎成為她賽後採訪的口頭禪」。對於決賽拿到第二名，吳艷妮笑說「人不能太貪心嘛，第二名已經很知足了」。

比賽前，吳艷妮會做自己的招牌動作，先動一下腰，然後堅起食指指向天空，再碰一下自己的鼻翼。被問到這個標誌性動作有何意義，吳艷妮說：「這個動作很帥、很颯，也很適合我。」以指為劍，正好象徵劍指巴黎。