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吉林舒蘭「全城泡水裡」副市長等4人被沖走…傳找到遺體

記者陳政錄、陳宥菘／綜合報導
吉林省舒蘭市開原鎮受洪水侵襲的道路和農田。(新華社)
吉林省舒蘭市開原鎮受洪水侵襲的道路和農田。(新華社)

除了京津冀地區外，東北等地也陸續遭逢極端天氣侵襲，黑龍江省繼日前有橋梁塌陷車輛落水後，截至昨天，有25條河流超過警戒水位，並在拉林河形成今年第一號洪水；吉林省舒蘭市因暴雨「全城泡水裡」，造成1人遇難，4人失聯，失聯者包括副市長駱旭東在內4名政府官員。據網傳消息，駱旭東等4人已殉職，但尚未見官媒證實。

吉林省舒蘭市七里鄉的受災情況。（新華社）
吉林省舒蘭市七里鄉的受災情況。（新華社）

觀察者網報導，黑龍江省應急管理廳表示，2日以來，黑龍江省哈爾濱、牡丹江、伊春、齊齊哈爾等4地的21個縣市區遭受風雹和洪澇災害，其中哈爾濱、牡丹江洪澇災害較為嚴重。

黑龍江多條河流超警戒水位，牡丹江、拉林河、螞蟻河、雅魯河洪水已形成，尚志市、五常市等多地發生嚴重淹水災情。

吉林舒蘭持續強降雨，一村民獨坐屋頂看著積水。(取材自瀟湘晨報)
吉林舒蘭持續強降雨，一村民獨坐屋頂看著積水。(取材自瀟湘晨報)

搜救人員搭乘救生艇在舒蘭市的鄉間展開救援。（新華社）
搜救人員搭乘救生艇在舒蘭市的鄉間展開救援。（新華社）

澎湃新聞報導，黑龍江是中國重要糧食帶，但暴雨讓許多稻田被大水淹沒，如以「五常大米」著稱的五常市，也在這波大雨發生多處積水嚴重、農田倒灌。洪災也造成房屋被沖走，甚至有些地區淹到「只看得見屋頂」。

另外，吉林省舒蘭市因自1日起連續降雨，截至8月4日15時，舒蘭市平均降雨量達111.7毫米。造成金馬鎮、開原鎮和7里鄉等村鎮出現洪水漫灌、橋梁垮塌、道路受損等情況，吉林市委機關報「江城日報」證實，暴雨已造成舒蘭1人遇難，4人失聯。

失聯者包含舒蘭市副市長駱旭東，他最後一次公開行程是主持應急工作調度會議，聽取地方匯報，當地已出動專門搜救組和直升機搜救。有村民說，駱副市長一行應在開原鎮境內出事，還有其他隨行政府人員，共兩輛車在趕赴洪災前線時被大水沖走。

據網傳消息，駱旭東、舒蘭市武裝部政委周昆訓、駱旭東祕書、司機等4人，是在前往開原鎮和金馬鎮抗洪搶救中連車帶人被洪水沖走，4人遺體已被找到，已確認殉職。若獲官媒證實，駱旭東將是這次救災工作中殉職職位最高的幹部。

另據瀟湘晨報報導，在舒蘭市開原鎮某村附近有村民已經發現1具遺體。視頻顯示，死者是1名男性，身著黑色上衣和長褲和皮鞋，身分還在確認。

為應對本輪強降雨，舒蘭當地陸續轉移受災群眾1萬4380人。此輪災情造成13.4萬人受災，受災嚴重的鄉鎮有7個，其中以東部3個鄉鎮最為嚴重。

當局派出直升機在舒蘭進行搜救。(新華社)
當局派出直升機在舒蘭進行搜救。(新華社)

北部戰區向黑龍江、吉林方向派出抗洪搶險部隊。(取材自觀察者網)
北部戰區向黑龍江、吉林方向派出抗洪搶險部隊。(取材自觀察者網)

另據北部戰區微博消息，北部戰區聯指中心5日分別向黑龍江、吉林方向派出抗洪搶險前進指揮所，分方向統籌協調組織各軍種、各領域任務兵力共同遂行搶險救災行動。

洪水 暴雨 洪災

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