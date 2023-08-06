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山東深夜5.5級地震 全省有感、逾百房屋倒塌

中國新聞組／北京6日電
山東平原縣發生地震，不少建築物牆體出現裂縫，牆皮大面積脫落。（取材自中國地震台網）
山東平原縣發生地震，不少建築物牆體出現裂縫，牆皮大面積脫落。（取材自中國地震台網）

山東德州市平原縣6日2時33分發生5.5級地震，截至7時震區共有126處房屋倒塌、21人受傷。目前震區水電通訊等基礎設施正常，其他有關情況還在排查中。受地震影響，已有多列次高鐵列車暫時停駛。

綜合媒體報導，震中位於德州市平原縣王打卦鎮王打卦村附近。截至6日4時30分，共發生餘震52次，最大震級為M3.0級。平原市民心有餘悸的說，家裡的燈都晃破了。

地震發生後，山東省地震局按照預案迅速啟動二級響應，與中國地震台網中心進行聯合視頻會商，分析認為震後原震中區發生更大地震可能不大。省地震局立即派出了由李遠志副局長帶隊的現場工作隊趕赴現場開展震情監視跟踪和分析研判、流動地震台架設與監測、災情調查、應急宣傳等工作。

「這次地震全省普遍有震感，」省地震局副局長劉希強表示，山東省地震局在震後第一時間採取了一些應急的處置措施，「在3時25分，我們派出了第一批現場的工作隊，在接近4點派出了第二批，兩批共計19人奔赴現場」。

報導指出，截至8月6日7時，震區共有126處房屋倒塌、20人輕微傷。目前震區水電通訊等基礎設施正常，其他有關情況還在排查中。

地震發生後，國務院抗震救災指揮部、應急管理部調度了解震區情況，部署抗震救災工作。

山東省德州市消防救援支隊15車、107人已前往震中救援。濟南、泰安、聊城、德州、濱州等5個消防救援支隊24車、236名消防救援人員以及搜救犬機動專業支隊已集結完畢。

近十年來，山東共發生三級以上地震44次，其中3.0到3.9級36次，4.0到4.9級7次，5.0到5.9級1次，6.0級以上0次，最大地震是本次地震。

山東平原縣發生地震，戶外有車輛被倒塌的牆體壓住。（取材自中國地震台網）
山東平原縣發生地震，戶外有車輛被倒塌的牆體壓住。（取材自中國地震台網）

地震 德州 國務院

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