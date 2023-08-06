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奇葩放生行為 東莞2人往河裡倒「魚豆腐」

中國新聞組／北京6日電
廣東東莞兩名民眾往河裡「放生」魚豆腐。(視頻截圖)
廣東東莞兩名民眾往河裡「放生」魚豆腐。(視頻截圖)

廣東東莞有兩名民眾被拍到在一條河邊「放生」魚豆腐，奇特的放生行為被分享到網路上後，讓許多網友看傻眼。

來源：YouTube

九派新聞報導，網傳視頻拍下，兩名民眾帶著裝有大量獨立包裝的魚豆腐蹲在河邊，穿橘色衣服者負責剪開魚豆腐包裝，藍衣女子則拆開包裝後將魚豆腐倒入河中；只見兩人合作無間，動作迅速地將一大袋魚豆腐往河裡「放生」，旁邊還有一些未拆封的魚豆腐堆在地上，和散落的包裝袋。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

對此，東莞水務局表示，東江邊每個月確實都會舉行放生活動，「他們的行為也不涉及違規違法，我們只能盡最大可能去勸阻他們。」

不過兩人奇怪的「放生」行為，引發網友質疑會造成水源汙染。相關工作人員表示，因為河流水源涉及水源保護區，所以會向環保局反映此問題，同時也將加強巡查以及宣傳管理。

據報導，此類放生行為已非首例，先前就曾有網友拍到山東青島多位大爺、大媽聚集在嶗山水庫，帶著礦泉水前去「放生」，網上引發熱議。他們紛紛將水桶中的水往水庫傾倒，許多網友不理解稱「礦泉水還用放生嗎？這就是浪費水資源」，也有網友認為「相對於亂放生，還不如就放生礦泉水」。青島市水務管理局工作人員當時稱這種行為不妥，將會調查。

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