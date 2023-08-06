我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

送暖河北災區 有人趕製1.3萬顆饅頭、男大生送100包衛生巾

中國新聞組／北京6日電
男大學生購買100包衛生巾支援涿州。（取材自都市時報）
男大學生購買100包衛生巾支援涿州。（取材自都市時報）

颱風「杜蘇芮」挾帶暴雨重創河北等地，涿州、淶水災情慘重。有熱心民眾伸出援手，食品業者連夜加班12小時趕製1.3萬個饅頭送往災區，也有熱血男大生購買100包衛生巾支援涿州。

大眾網報導，山東一名熱心的食品業者在新聞上看到河北淶水地區受災的消息後，動員公司員工連夜加班12小時，趕製1萬3000多顆愛心大饅頭，隔天天剛亮，就趕忙用冷鏈運輸車從濟南運往河北淶水災區。

公司創始人賈江偉表示，將持續關注河北各地的受災情況，如果災區有需要，他將主動與濟南在河北各地的救援隊聯繫，繼續籌措救災物資送往赴災區。

另據極目新聞報導，昆明理工大學一名學生看到涿州災情慘重，也自掏腰包購買100包衛生巾，提供民眾取用。

當事人盧同學表示，考慮到水、麵包、方便麵這些物資已經有人捐贈，所以他想到可以改捐女性非常需要、又容易被人們忽略的衛生巾。一些網友和身邊的朋友知道自己要捐衛生巾，還給他轉了一些錢作為援助涿州的心意。

盧同學說，「一方有難，八方支援」，自己作為一名大學生，只是力所能及地出一份力。消息曝光後，網友紛紛大讚盧同學是「暖男一枚」，許多網友誇讚他「兄弟，你已打敗一大半的男人！」

濟南一家食品公司連夜趕製1萬3000個饅頭送往河北災區。（取材自大眾網）
濟南一家食品公司連夜趕製1萬3000個饅頭送往河北災區。（取材自大眾網）
男大學生購買100包衛生巾支援涿州。（取材自都市時報）
男大學生購買100包衛生巾支援涿州。（取材自都市時報）

暴雨

上一則

海南艦長罕受訪：當拳頭維護國家

下一則

每日逾3萬人次…香園圍／蓮塘口岸擠爆 交通超負荷

延伸閱讀

河北保定逾百萬人陷洪災 吉林舒蘭市6死

河北保定逾百萬人陷洪災 吉林舒蘭市6死
中國東北強降雨 官方證實吉林舒蘭副市長失聯

中國東北強降雨 官方證實吉林舒蘭副市長失聯
包含涿州在內全市泡水 河北保定10人死亡18人失聯

包含涿州在內全市泡水 河北保定10人死亡18人失聯
網紅拉老人在涿州深水區擺拍 黨媒：為流量連臉都不要了

網紅拉老人在涿州深水區擺拍 黨媒：為流量連臉都不要了

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
倪夏蓮31日勇奪乒乓球WTT捷克賽女單冠軍。(取材自「乒乒小將和乓乓大師」)

乒乓球WTT捷克賽「祖孫大戰」 60歲倪夏蓮連挫3中國選手

2023-07-31 07:30

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍