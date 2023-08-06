送暖河北災區 有人趕製1.3萬顆饅頭、男大生送100包衛生巾

男大學生購買100包衛生巾支援涿州。（取材自都市時報）

颱風「杜蘇芮」挾帶暴雨 重創河北等地，涿州、淶水災情慘重。有熱心民眾伸出援手，食品業者連夜加班12小時趕製1.3萬個饅頭送往災區，也有熱血男大生購買100包衛生巾支援涿州。

大眾網報導，山東一名熱心的食品業者在新聞上看到河北淶水地區受災的消息後，動員公司員工連夜加班12小時，趕製1萬3000多顆愛心大饅頭，隔天天剛亮，就趕忙用冷鏈運輸車從濟南運往河北淶水災區。

公司創始人賈江偉表示，將持續關注河北各地的受災情況，如果災區有需要，他將主動與濟南在河北各地的救援隊聯繫，繼續籌措救災物資送往赴災區。

另據極目新聞報導，昆明理工大學一名學生看到涿州災情慘重，也自掏腰包購買100包衛生巾，提供民眾取用。

當事人盧同學表示，考慮到水、麵包、方便麵這些物資已經有人捐贈，所以他想到可以改捐女性非常需要、又容易被人們忽略的衛生巾。一些網友和身邊的朋友知道自己要捐衛生巾，還給他轉了一些錢作為援助涿州的心意。