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河北保定逾百萬人陷洪災 吉林舒蘭市6死

中央社╱6日電
中國洪災災情擴大，圖為河北涿州市救援人員4日撤離村民。（中新社）
中國洪災災情擴大，圖為河北涿州市救援人員4日撤離村民。（中新社）

中國洪災災情擴大，河北保定市至5日中午累計10人死亡、18人失聯，全市受災人口逾110萬人，直接經濟損失約165億人民幣。另吉林舒蘭市已知6死、4名公職人員失聯。

颱風「杜蘇芮」環流近日造成華北多地出現降雨極值，不過，相關傷亡究竟是天災還是也有人禍的因素，仍讓許多民眾爭論。特別是有關洩洪通知發布是否到位、時間是否足夠居民準備撤離，以及是否為了「保北京」、「保雄安」而讓河北居民做出更大犧牲，成為議論焦點。

河北保定下屬的涿州市、淶水縣都是這次汛情的重災區。據保定市政府官方微信昨天發布，此次保定全域強降雨平均降水量353.1毫米，最大日降水量419.7毫米，超過了有紀錄以來400.8毫米的歷史極值。

強降雨期間，保定93座水庫中，10座大中型水庫全部超汛限水位，83座小型水庫有67座溢流。保定全部22個縣（市、區）遭受洪澇災害。

截至5日中午12時，全市受災人口110.69萬人，緊急轉移涉險群眾62.7萬人，據公開資料，保定人口約1152萬人；此次災情累計報告因災死亡10人，失聯18人；直接經濟損失人民幣169.95億元（約新台幣731億元）。

另外，由吉林省吉林市代管的舒蘭市也在昨天公布，本輪降雨已基本結束，截至5日晚間10時30分，已經造成6人遇難，4名公職人員因搶險救災失聯，其中1名失聯人員是舒蘭副市長駱旭東。據公開資料，舒蘭人口約58.7萬人，此次災情造成13.4萬人受災，當地已轉移受災民眾1.4萬人。

微信 北京 洪災

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