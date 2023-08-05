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洩洪說成降雨點燃怒火 河北霸州災民抗議爆發衝突

中央社╱台北5日電
中國河北省霸州市因洩洪而家園盡毀的憤怒災民，昨天到霸州市政府高舉布條抗議，並與在場警察爆發激烈肢體衝突。(推特視頻截圖)
中國河北省霸州市因洩洪而家園盡毀的憤怒災民，昨天到霸州市政府高舉布條抗議，並與在場警察爆發激烈肢體衝突。(推特視頻截圖)

因為不滿官媒宣稱是降雨導致淹水，河北省霸州市因洩洪而家園盡毀的憤怒災民，昨天到霸州市政府高舉布條抗議，並與在場警察爆發激烈肢體衝突。霸州官方今天發表公開信，坦承洩洪致災並承諾補償。

綜合陸媒報導與社群訊息，河北因為連日暴雨進行洩洪，陸續啟用7處蓄滯洪區吸納洪水。其中，位於霸州的東澱蓄滯洪區於1日凌晨2時啟用。

霸州47個蓄滯洪區村街居民7萬3205人於啟用前一天被官方轉移。其後，蓄滯洪區因為承接源自北京的大清河洪水，淪為一片汪洋。

央視新聞4日早上報導稱，「受降雨影響」，河北霸州市霸州鎮部分村莊2日出現約0.4到4公尺的積水，多名人員被困。

報導並稱，當天下午2時左右，當地消防接警後立即出動兩組水域救援隊伍趕往現場，對各區域被困人員進行分批救援，先後深入4個村莊的村民家中、庭院、胡同、街道等位置，確保不遺漏一人。

據推特網紅「李老師不是你老師」今天發布，洩洪導致霸州市大面積被淹，損失慘重，房倒屋塌，造成數萬人無家可歸、傾家蕩產，卻被新聞報導為暴雨所致。

憤怒的當地村民4日前往政府大樓進行抗議，在現場高舉紅色橫幅布條：「還我家園，明明是洩洪原因，卻說降雨所致」。

暴雨 洪水 北京

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