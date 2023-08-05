我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你買了嗎？ 兆彩15.5億破紀錄 8日開獎

FCC破獲史上最大電話詐騙案 3個月撥逾50億次自動語音電話

中國奇葩籃球賽：U17山東女籃決賽大勝33分卻拿亞軍

中央社／台北6日電
山東女籃以96比63大勝浙江，取得7戰全勝，可是她們只拿到亞軍，反而由浙江奪冠。(取材自微博)
山東女籃以96比63大勝浙江，取得7戰全勝，可是她們只拿到亞軍，反而由浙江奪冠。(取材自微博)

中國U17青少年籃球聯賽女子組決賽日前在遼寧丹東登場，「女姚明」張子宇領軍的山東女籃以96比63大勝浙江，取得7戰全勝，可是她們只拿到亞軍，反而由浙江奪冠。這個奇葩結果，引發網友群嘲。

綜合新黃河App、騰訊新聞報導，對於山東U17女籃這次7戰全勝最終卻屈居亞軍的怪事，很多球迷表示無法理解。

因為比賽規定，總名次是根據「比賽得分」、「素質與技術達標得分」、「技術評定得分」三項成績總得分再根據公式綜合評定。

浙江的體測、技評兩項數據都是第一，綜合分數更高，因而拿到總名次第一；山東雖然贏了決賽，但因為體測和技評名次過低，總名次只能排到第二。

報導形容，遭遇慘敗卻拿到冠軍的浙江女籃，在頒獎儀式實在笑不出來。隊員們一個個表情嚴肅板著臉，這個冠軍或許讓她們都覺得有些勝之不武，畢竟擁有張子宇的山東女籃才是這個級別最強的球隊。

在這場決賽，山東女籃身高227公分的張子宇繼續宰制全場，出賽26分鐘，18投14中，拿到30分、21個籃板，並且榮膺最有價值球員（MVP）。她早在12歲就被視為未來中國女籃的「姚明」。

微博相關新聞討論串，大陸網友一面倒嘲諷這個籃球史上最奇葩的比賽真是深具「中國特色」；有網友反問：「總決賽贏了是亞軍，是人想出來的嗎？」

報導引述一名網友譏稱，希望國際足球賽場也能引進這種先進的計算方法，特別是男足，這樣中國男足就能衝出亞洲走向世界了。

報導指出，張子宇每場平均可以貢獻32分、12個籃板，但她在素質與技術達標測試中的成績不太好，這可能是球隊最終沒能獲得綜合名次第一的原因之一。

有業內人士指出，在U系列的比賽，測試標準基本是按照身高160到170公分左右的女孩子來制定的，「你讓張子宇跟這些身高1.6米或1.7米的運動員比跑步，比移動，比跳繩，她哪行？」

報導提到，進入2023年，中國女子籃球高開低走，先是中國女籃時隔12年再奪亞洲盃冠軍，隨後中國的U16和U19女籃就在國際比賽一敗塗地。

為此，有很多球迷呼籲中國籃協能夠給張子宇這樣的特殊人才一個入選國家隊的機會。但如果按照現有的測試標準，張子宇肯定無法過關。

山東女籃以96比63大勝浙江，取得7戰全勝，可是她們只拿到亞軍，反而由浙江奪冠。...
山東女籃以96比63大勝浙江，取得7戰全勝，可是她們只拿到亞軍，反而由浙江奪冠。(取材自微博)

足球 運動員 微博

上一則

山東凌晨5.5級「極淺地震」 已傳126處房屋倒塌、21人受傷

延伸閱讀

山東5律師聯名上書全國人大 建議廢除尋釁滋事罪

山東5律師聯名上書全國人大 建議廢除尋釁滋事罪
超強颱風卡努來襲 預計2日浙江沿海登陸

超強颱風卡努來襲 預計2日浙江沿海登陸
沒坐過飛機、不會說英語…山西父母飛40小時歐洲探親 感動網友

沒坐過飛機、不會說英語…山西父母飛40小時歐洲探親 感動網友
振興經濟 中國核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目

振興經濟 中國核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
倪夏蓮31日勇奪乒乓球WTT捷克賽女單冠軍。(取材自「乒乒小將和乓乓大師」)

乒乓球WTT捷克賽「祖孫大戰」 60歲倪夏蓮連挫3中國選手

2023-07-31 07:30

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁