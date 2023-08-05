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沒心臟不會悲傷…躺溪流「扮水母」打卡 網轟：沒腦

中國新聞組／北京5日電
近日中國社交平台上興起一種「扮水母」的打卡方式，引起網友熱議。（抖音截圖）
近日中國社交平台上興起一種「扮水母」的打卡方式，引起網友熱議。（抖音截圖）

中國社交平台近日興起「扮水母」的打卡方式，博取眼球，打卡者會躺在不同的河流或溪澗上拍照，並配上「下輩子做只水母吧」的貼文字句，這種危險行為引來網友怒轟指「水母沒有腦子」，「拍個照有必要嗎」。

影音來源：YouTube

香港01報導，「扮水母」是以一種躺在河中心，放軟手腳漂浮的姿勢拍照打卡，為的就是表達一句網上流傳「下輩子做個水母吧，因為它沒有心臟，不會悲傷，每天在海裡漂流飄蕩死後變成水，不留痕跡就像從未出現過一樣」的句子。

報導指出，這種打卡的方式引來不少女生瘋狂跟風，從不同的貼文當中可看到很多女生都有樣學樣，躺在石澗和河流上漂浮，有些甚至將整個人潛下水中拍照，網友對其安全性感到擔憂。

網友表示，若於拍攝中途河水突然變得急速，水流發生變化，很容易會導致意外發生。報導稱，網友不解為何會興起扮水母的風氣，認為大家盲目跟風，妄顧自身安全，「為了熱度至於這樣嗎」，「噁不噁心」，有網友則指打卡的人根本就是「沒腦子」，嘲指「眾所周知，水母是沒有腦子，現在很明顯」，「水母食道和排泄口是同一條」，不解為何會有人想扮水母，勸指大家應多思考不要盲目跟風。

香港

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