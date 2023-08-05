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華為發布鴻蒙4.0版 具AI大模型能力 又稱手機走在回歸道路上

中國新聞組／北京5日電
2023年華為開發者大會4日開幕，並發布Harmony OS4（鴻蒙4）作業系統。（翻攝自華為官網）
2023年華為開發者大會4日開幕，並發布Harmony OS4（鴻蒙4）作業系統。（翻攝自華為官網）

2023年華為開發者大會4日開幕，並發布Harmony OS4（鴻蒙4）作業系統。華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東表示，鴻蒙生態的設備數量已超過7億。余承東表示，經過艱難的四年，鴻蒙生態「輕舟已過萬重山」，華為手機走在回歸道路上。

余承東說，已有220萬HarmonyOS開發者投入到鴻蒙世界的開發行列，AI大模型技術的發展將會帶來下一代智慧終端機作業系統的智慧體驗。華為智慧助手小藝接入AI大模型能力，為HarmonyOS帶來更智慧的體驗。

余承東表示，透過盤古大模型的底層能力加持，華為將為使用者帶來智慧終端交互、高階生產力效率、個性化服務的全新AI體驗變革。

此外，余承東表示，華為手機走在回歸道路上。截至目前，華為手機在中國高端市場市占穩居第二，華為智慧穿戴產品發貨量保持市場第一的位置。

香港文匯報報導，余承東指出，今年二季度，華為手機市場份額增幅76.1%，在高端智能手機的中國區市場份額穩居Top 2，市場份額得到非常快速的增長。另外，華為智能穿戴產品累計發貨量超過1.3億，市場份額一直保持在中國市場第一的位置。

路透引述Counterpoint研報指，由於華為今年的產品發布恢復正常，二季度該品牌的智能手機銷量同比增長58%；當季華為智能手機在中國市場份額達到11.3%，位居Vivo、蘋果等五家公司之後。這標誌著在美國禁止設備銷售導致其消費電子業務嚴重受損後，華為將捲土重來。

四年前，華為在萬眾期待中發布首個自研操作系統「鴻蒙」，並為其劃定了「2021年前擁有3億台設備接入量」的生死線─達之則生，否則將危及公司存亡。時過境遷，「鴻蒙」正式升級4.0版本，不僅達成了「活下來」的使命，還超額完成了目標。

華為 AI CEO

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