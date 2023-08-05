買房送1公斤黃金 杭州80後業主變現45萬元

金條賣出時需剪開檢驗。(取材自潮新聞)

一則「男子把買房送的1000公克黃金賣了45萬」的消息3日引發廣泛關注。潮新聞報導，浙江杭州臨安80後業主小輝把買房送的黃金賣了，1000公克金條變現45.2萬元人民幣(約6.3萬美元)。

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紅星新聞報導，賣黃金的業主所購買的或是杭州市臨安區的華發薈天府項目。今年6月初，華發薈天府項目曾推出買房送黃金活動。公開資料顯示，華發薈天府項目今年5月底的銷售價格約200萬-250萬元。根據新房面積大小贈送700-1050公克黃金，價值31-47萬元，相當於房價 打八折。

據報導，華發薈天府相關工作人員3日表示，「買房送黃金」是6月的促銷活動，目前已經停了，並表示推出這個活動是為了「清盤」。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析說，華發薈天府「買房送黃金」的方式，本質上也是變相降價。

李宇嘉表示，當開發商要大幅降價的時候，通過送黃金、送裝修這種方式來達到實際降價的目的。既可以省去重新備案的程序，也能維持當前的價格安撫老業主的情緒。

報導說，不少網友都對「買房送黃金」的活動產生了好奇，有評論稱：「買房送黃金是房子變相打折的方式嗎？」

據界面新聞報導，不止華發薈天府，杭州臨安區不少樓盤都在變相打折。如越秀歸悅裡此前打出「送裝修、送車位、送十年物業費，部分房源還送五台手機」等口號，其促銷海報上還寫著限時優惠可達60萬元。今年4月，另一個樓盤青山湖畔也推出送價值48萬元的黃金的活動，並表示首付2萬元起。

對此，李宇嘉表示，像臨安這種杭州外圍區域，目前去化壓力大，開發商打折促銷的力度也比較大。