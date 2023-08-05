﻿獨特抗洪設計奏效 834歲盧溝橋洪流中無恙

日前洪汛高峰時，永定河水一度漫過橋墩，水位直逼盧溝橋券洞頂。(視頻截圖)

7月29日至8月2日早上，北京 出現極端強降雨天氣，遭遇了有儀器測量記錄140年以來最大降雨。持續強降雨和永定河分洪導致北京豐台區小清河橋坍塌，但其附近始建於金代、有834年橋齡的盧溝橋卻安然無恙，洪流中穩如磐石。

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大公報報導，盧溝橋之所以能在史上多次洪水 沖擊下屹然不動，離不開其獨特的抗洪設計，其船形橋墩可分散水流，減輕洪流對券洞的壓力，而分水尖前端的「斬龍劍」則能減輕洪流沖擊。

盧溝橋位於北京豐台區永定河，始建於1189年，是北京現存最古老的石造聯拱橋，為中國第一批全國重點文物保護單位。「燕京曉月過盧溝」，這裡的「盧溝曉月」景觀是著名的「燕京八景」之一，橋上數不清的石獅子雕刻繁複精細，千姿百態，也受到各地遊客所喜愛。在歷史上，盧溝橋曾多次受到洪水的沖擊而屹然不動。

據了解，在建造上，盧溝橋橋下河床鋪設幾米厚的鵝卵石和石英砂，整個橋體砌築其上十分堅實穩固。盧溝橋橋面略呈弧形，兩端較低，中間隆起，用天然花崗巨大條石鋪設。而橋墩南面順水，砌作流線型，形似船尾，以分散水流，減輕洪流對券洞的壓力。在每個分水尖的前端，並各裝有一根三角鑄鐵，俗稱「斬龍劍」，銳角向外，可以減輕洪流沖擊。在分水尖上面，則還加蓋六層分水石板，下兩層挑出，以上各層逐次收進，既加固分水尖的穩定性，對橋墩的承載壓力也起到了平衡作用。有了上述設計，橋的行洪能力和承載能力更加強大。