河北涿州中國最大圖書物流基地被淹 25元1斤賣書自救

洪水中的庫房。(取材自新民周刊)

京津冀大雨造成位於河北涿州的全中國最大圖書物流倉儲基地的多家書庫被淹，洪水逐漸退去後，涿州圖書人自救，矢言「像野草一樣生存，不能溺斃在暴雨 裡」。受災最嚴重的中圖網創始人黃平4日在淘寶直播間與網友們線上交流自救，希望未來通過賣書活下去，並強調謝絕捐款、不賣泡水書。淘寶直播頭部主播羅永浩、林依輪等也開始為受災的圖書商家免費帶貨。

香港文匯報報導，網上熱搜榜出現中圖網「25元(人民幣，約3.4美元)1斤買書活動」的詞條，令人關注是否這次受災浸水的圖書。也有不少網友此前留言說，「就算泡水圖書也想買走。」對此，黃平回應說，公司25年的積蓄全在倉庫裡，估計這次損失可能超過3億元，下一步要做的就是先想辦法讓企業活下去。但黃平強調不會銷售泡水圖書，並向書友們表示感謝，並勸大家理性購買，「買你認為值得買的書，希望這些書買回去對你是有用的」。

「中圖網書店 」淘寶店（原名：偶得書店）近幾日銷量超出平時數十倍，後台收到許多「加油」、「挺住」的留言，有網友建議，「開個專場直播」、「你們能賣我就買」。

在談到涿州庫房員工撤離時，黃平幾度哽咽，並向當地消防和民間救援隊表示感謝。對於涿州庫房團隊的「二次搬遷」，他自責表示，是自己處理不夠嚴謹導致員工又經歷了一次搬遷，並流淚說：「我們一開始就直接去安置點多好啊！」他透露，目前中圖網拒絕了所有直接捐款，希望能通過賣書活下去，並將拿出10%「加油包」收入幫助受災同行。

另據新民周刊報導，「北京集文天下」總經理鄒斌和同事經過數小時的搶救，保證了出版庫和特價庫房書籍的安全。但不同於中圖網，集文天下的銷售管道，以線下實體銷售為主，主要面向全中國各地的學校。倉庫、貨架是必備，但貨架毀了，書泡廢了，在還未盤點書籍損失的情況下，上線銷售類似「加油包」之類的產品，不太現實。保守估計，真正著手準備復工復產事宜，最快也要等到一個月後。

遭遇暴雨的還有一些書店的老闆，和出版社披露的龐大損失數字相比，野草書店的2萬冊圖書共計超過35萬元的損失數字顯得非常渺小。但對於野草書店這樣的小型獨立書店而言，兩萬冊圖書和一輛汽車，已經是趙亮經營書店20年的全部積蓄。

老主顧發來微信 關心他，趙亮還擔心著這些訂出去的書，「有些書不好找了，不知道怎麼賠給他們」。

魯迅在「野草」裡寫道：「野草，根本不深，花葉不美，然而吸取露，吸取水，…各各奪取它的生存。當生存時，還是將遭踐踏。」趙亮並沒有想到，野草書店真如野草一樣努力生長了20年，在石叢裡扎下根來，卻溺在這場大雨裡。