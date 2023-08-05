救房市 鄭州開第1槍發布15措施 南京8條新政接力

鄭州開第1槍，發布15條措施救房市。圖為一名男子日前在河南省鄭州市新鄭市一棟未完工的公寓樓裡。(Getty Images)

河南鄭州 市3日發布「關於進一步促進我市房地產 市場平穩健康發展的通知」15條措施，包含暫停執行限售、鼓勵調整存量房貸利率 、落實「認房不認貸」等政策。有分析指出，鄭州打響房市鬆綁第一槍，意味著新一輪政策寬鬆期開啟，各種政策有望陸續發布，將帶動住房消費需求。隨後南京接力鄭州，發布八條新政穩樓市。

在官方近期一系列密集的全國性指導性政策宣示後，鄭州成為新一輪優化房市調控政策的首個省會城市，也成為二線城市中率先落實「認房不認貸」的城市，同時暫停執行限售政策，引發市場廣泛關注。

證券日報援引諸葛數據研究中心高級分析師陳霄分析稱，此次鄭州要求落實「認房不認貸」，就意味著貸款結清與否都可按照首套房來認定，對於改善性需求客戶來說，一定程度上減輕首付（頭期款）壓力，促進改善性需求釋放。

對於調整存量房貸（銀行已發放的房貸）利率，引導個人住房貸款利率和首付比率下行政策，陳霄指出，從鄭州當前來看，新增首套房貸款利率為3.7％，而存量首套房貸利率約5.63％左右，新舊利差達到1.93個百分點，這也在一定程度上導致提前還款現象增多，而鄭州本次發聲屬於第一個針對存量房貸利率調整的地方城市。

據路透報導，野村證券此前一份研究報告表示，鄭州的房地產寬鬆措施很可能會受到市場的熱烈歡迎，預計其他二線城市甚至一線城市也會效仿。

不過，此舉也引發擔憂。野村證券表示，隨著大城市取消當地房地產限制，將耗盡低線城市的需求，而低線城市占大陸全國新房銷量的70％，是大宗商品需求和建築活動的真正驅動力。

證券時報報導，易居研究院研究總監嚴躍進表示，鄭州帶動下，預計本月份各地將密集發布新政，對於提振市場信心有積極作用。

另據自由亞洲電台報導，鄭州新政成效如何？有待觀察。不看好的網民表示，鄭州這次把房地產能打的底牌全部打光，是最後一搏。

據報導，中國經濟學者程曉農表示，鄭州失去富士康已無拉動經濟手段，地方政府死路上掙扎。

另據第一財經資訊報導，緊隨著鄭州的步伐，另一省會城市南京也推出了樓市新政。

南京4日發布了「進一步優化政策舉措促進南京房地產市場平穩健康發展」，給出了八條政策，涉及購房補貼、房票安置、建立「安置房源超市」、優化車位車庫銷售審批手續、提升預售監管資金使用效率等。

與購房者直接相關的利好是將購房補貼實施範圍再擴大。新政指出，鼓勵新六區繼續根據區域市場實際對在規定期限內購買新建商品住房的，按合同價給予一定比率的購房補貼，棲霞區和雨花台區結合轄區內市場實際經評估後對購買新建商品住房的實施補貼。

值得一提的是，南京在企業端也給出了利好政策，包括優化車位車庫銷售審批，提升預售監管資金使用效率。