大華攝像頭又惹議？ 能辨別膚色 踩西方道德底線

英國24日下令在敏感地點，停止安裝中國海康威視（Hikvision）或大華公司（Dahua）製造的監控攝像頭。（路透）

浙江大華公司在歐洲銷售的幾款監控攝像頭產品，自帶「膚色分析」功能，開啟功能後，攝像頭會自動去試圖識別過往行人的膚色是黃、黑、白或未識別。美國之音報導，有人權活動人士擔憂，這恐將助長歧視 。大華則稱此功能不會針對特定種族、族裔或民族群體的建立解決方案。

據美國監控技術行業研究機構（IPVM）發布報告，大華在中國市場推廣的「智慧園區解決方案」產品中，在「人員布控」類別中也提到膚色；這些具備膚色監控分析功能的大華監控器正在德國、法國和荷蘭這三個歐洲國家銷售。

大華此前提供給IPVM的聲明中說，大華不會「針對任何特定種族、族裔或民族群體的建立解決方案」；但近期承認其產品自帶的膚色分析功能，甚至表示這是監控技術領域的一項基本功能。

行業觀察人士表示，在西方，以膚色將不同人群分類成為許多社會的禁區，在監控應用中識別膚色可能帶來人權與民權方面的弊端，「在膚色方面進行分析是很不尋常的，因為這是一個充滿爭議和道德問題的領域」。

據了解，浙江大華技術股份有限公司，是位於杭州的視頻監控設備和服務供應商，其市場份額2015年為世界第二。

其實，大華早在2020年就被指控其產品提供針對維吾爾人的分析功能。2021年2月，IPVM和「洛杉磯時報」報導說，大華攝像機為中國警方提供的視頻監控系統包括針對「維族人員的實時警報」。

在美國，包括大華在內的中國監控設備企業都在被政府列入禁止交易的黑名單。聯邦通訊委員會（FCC）2022年認定，海康威視、大華等中國企業的產品對美國國家安全構成威脅，禁止這些公司產品的在美國的部分銷售。

在歐洲，歐盟今年6月通過「人工智能 法」草案的修訂提案，計畫全面禁止在公共場所使用面部識別系統。