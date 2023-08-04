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哈爾濱還在建方艙？ 發債1.3億挨轟…佳木斯：專款沒用完

中國新聞組／北京4日電
有網友發視頻稱，黑龍江省佳木斯市前進區附近居民區正在設立方艙醫院。（取材自央廣網）
有網友發視頻稱，黑龍江省佳木斯市前進區附近居民區正在設立方艙醫院。（取材自央廣網）

中國多地政府面臨財困之際，黑龍江兩個城市仍在建方艙醫院，佳木斯市自然資源和規劃局表示，是專項資金沒用完；哈爾濱市的方艙醫院建設資金來自專項債券和地方財政自籌，高達1億8798萬元（人民幣，下同，約2618萬美元），引起網友抨擊，「可以查一查，招標競拍以及支出的過程中，有沒有腐敗問題」。

新冠疫情過後，各地方艙醫院均被拆除或改建；中央社引述第一財經報導，黑龍江佳木斯市前進區興建方艙醫院訊息，近日在社群平台衝上熱搜。佳木斯自然資源和規劃局工作人員回覆稱，醫院名義上是隔離點，實際用處也沒說，並表示項目申請資金時用的「方艙醫院」，疫情期間國家給予專項資金，實際規劃建設文旅、賓館類項目；「這項目批下來了，國家給的錢，你就必須要求建這個東西，不建不行啊」。

報導指出，興建方艙醫院的還有哈爾濱市。據黑龍江公共資源交易中心網站顯示，哈爾濱市方艙醫院三期項目總用地面積1萬9592平方公尺，總建築面積2萬平方公尺，樓高三層，主要是設有1000張病床的方艙及附屬用房。

資料顯示，方艙醫院項目招標人為哈爾濱市道外區衛生健康局，建設地點是哈爾濱市道外區團結東西13路、防護綠地、相鄰地塊合圍區域的醫療用地。項目建設資金來自專項債券和地方財政自籌，前者約占1億3798萬元，地方財政自籌5000萬元。

今年6月，哈爾濱道外區衛生健康局再次掛出一份採購醫療儀器的招標公告，包括採購無創傷呼吸機等，招標價格500萬元。報導表示，這個方艙醫院的項目至少在今年7月仍然進行。

微博上，網友對黑龍江建方艙醫院表示質疑。有網友表示，「權力不受約束，基建狂魔就是這麼來的」、「一方面經濟形勢差，一方面還這樣亂來」。

疫情 債券 微博

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