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眼看水淹到胸口… 打遍求救電話 河北中圖網洪災驚險1日

中國新聞組／北京4日電
中圖網的監視器畫面，顯示公司全泡在水裡。（取材自微博）
中圖網的監視器畫面，顯示公司全泡在水裡。（取材自微博）

近日北京、河北等地多處印暴雨引發嚴重洪災，在河北涿州的中圖網（原中國圖書網）倉儲中心也被洪水淹近3米高（約9.84英尺），約70名員工來不及逃離一度受困，打遍所有電話求救，終於在隔天全部救出。該公司這次大量圖書泡水，損失慘重，隨即上線一款「中圖網加油包」供預購彌補虧損，關注災情的網友紛紛下單，1天就已售2萬多套。

據中新網報導，洪災當天，中圖網的倉儲中心迅速進水，並朝著庫房湧去。大量沙袋堆在門口都沒用，由於水流太大，甚至還沖壞了一個倉庫的門，員工已經無法撤離園區，只能撤到有四層樓高的辦公樓。有人說，「眼看水從膝蓋到腰到胸口」。

天黑之後沒有電，沒有飲食，沒有取暖設備，泡過水的人用宿舍裡的床單被套包裹身體。他們把所有求助電話都打了，當晚11點多，終於盼來了第一波救援，一艘救生艇先接走了身體不舒服的小朋友和孕婦。

據報導，剩下的幾十人，繼續守在四樓等待救援。隔天淩晨4點左右，第二艘救援艇進園區，先接出了幾位身體不太舒服的工作人員。驚險一夜，直到上午9點多，才全部救出。

中圖網公司水深過腰。（取材自中新網／受訪者供圖）
中圖網公司水深過腰。（取材自中新網／受訪者供圖）

中圖網官方微信發文表示，就在幾天前，還因今年業績嚴重下滑，為如何少花費又能宣傳到位傷腦筋，希望能弄出點「聲響」被大家看到。沒想到這次聲響是大了，卻是以這樣令人揪心的理由，真的很「黑色幽默」。

圖書庫房一層前一天就已泡水，撤離時，庫區水位已將近3米（約9.84英尺）。中圖網說，預計至少80%的書（400多萬冊）會報廢。作為一家以銷售尾貨圖書為主的網站，損失的不只是金錢，還有那些稀缺、絕版、老版書。這是中圖網25年來遭遇的最具毀滅性的損失和打擊。

據報導，中圖網遭逢這次災難，引發眾多網友、書友的關心，不但積極尋求救援，還關注動態出謀劃策，有的願意買泡水書，有的願意捐款。中圖網隨即上線一款「中圖網加油包」預售，彌補損失。當中包括4本書、1枚金属書簽及1枚紀念徽章。

中圖網庫房進水。（取材自中新網／受訪者供圖）
中圖網庫房進水。（取材自中新網／受訪者供圖）

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