廣西30歲男染淋病 可能是用了酒店毛巾擦眼睛和下體

小李（化姓）莫名出現雙眼紅腫，並伴有眼痛等症狀。醫師診斷認為小李疑因使用酒店毛巾患上淋病。（取材自南寧晚報）

30歲的小李（化姓）日前因莫名出現雙眼紅腫等症狀到醫院求診，醫師診斷小李患上淋病。小李稱自己沒有不潔性生活史，僅10天前出差時曾使用酒店毛巾擦拭眼部、下體。醫師表示，淋病主要通過性行為傳播，但接觸被淋球菌污染的物品也可能感染上淋病，不排除小李疑因使用酒店毛巾患上淋病的可能。

南寧晚報報導，在南寧工作的小李近日出現雙眼紅腫，伴眼痛、畏光、流淚，他以為是患上紅眼病，但經過沖洗雙眼、滴眼藥水等仍未好轉。隨著眼部分泌物逐漸增多，小李感到難以睜眼，同時又出現了尿痛，於是到市四醫院就診。

市四醫院眼科專家發現小李雙眼瞼重度浮腫，雙眼瞼結膜囊有大量黃色膿性分泌物，疑似淋球菌性結膜炎症狀，結合小李反映有排尿痛症狀，轉至皮膚性病科門診，檢查發現尿道口也可見黃色分泌物，取標本送檢後確診小李患的是淋病。

經給予頭孢曲松治療後，小李雙眼疼痛、尿道刺激症明顯緩解，眼部及尿道口膿性分泌物減少。8月1日，他再到市四醫院複查時，眼睛已經恢復正常。

小李（化姓）眼睛經治療後恢復正常。（取材自南寧晚報）

醫師在治療過程中曾仔細追問病史，小李回憶10天前出差時曾使用酒店毛巾擦拭眼部、下體，但否認有不潔性生活史。

但淋病是性病，沒有性行為，怎麼也會患上淋病？而發病部位也應該在生殖器，為什麼眼部也會感染？

報導指出，淋病是指由淋病奈瑟菌（淋球菌）引起的以泌尿生殖系統化膿性感染為主要表現的性傳播疾病，主要通過性行為傳播。但很多人不知道的是，少數情況下，接觸了被淋球菌污染的物品也可能感染上淋病，如浴巾、毛巾、臉盆、床單、馬桶等。專家分析，小李的感染途徑有可能是接觸了酒店未徹底消毒的毛巾等物品。

專家建議廣大群眾在外出居住酒店時，最好自備毛巾、浴巾等物品，不要和他人共用毛巾、浴巾、浴盆等；不建議在公共澡堂泡澡，盡量採用淋浴的方式洗澡；在使用公共廁所時，優先使用蹲式馬桶，減少通過間接接觸感染淋病的機會。感染淋病應儘早確立診斷，在確診前不應隨意治療，以免干擾隨後的化驗，甚至產生耐藥現象。