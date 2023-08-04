河北書記表態當好北京護城河 挨轟「心裡只有皇上」

涿州居民乘橡皮艇穿過洪水疏散。(美聯社)

暴雨重創華北，河北省委書記倪岳峰日前一句「堅決當好首都護城河」引來許多中國網民討伐，質疑倪岳峰此言不顧河北百姓死活以保「鬼城」雄安，是在向國家主席習近平 「表忠心」。儘管有專家稱「保京」說法「不準確」，但民眾對中共中央的不滿正在網上蔓延，有人諷這讓人想起大饑荒時四川省委書記李井泉所說「四川可以餓死人，首都不能餓死人」。

法廣報導，就在北京 及周邊河北省遭遇特大洪水 衝擊，民間對當局是否為「保北京」、「保雄安」而洩洪淹沒河北其他地區生疑之時，8月1日，國家防總副總指揮、水利部長李國英先提出「確保雄安新區、北京大興機場等重點防禦對象絕對安全」，接著倪岳峰又以談話「表態」，終至引發網民強烈反彈，網上一片罵聲。

據澎湃新聞報導，倪岳峰是8月1日至2日在保定和雄安檢查防汛救災工作時強調，「有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，堅決當好首都護城河」。他並表示，要通過有效應對這輪強降雨，檢驗雄安新區各項工程質量，真正讓「雄安質量」成為金字招牌。

倪岳峰這番談話隨即引發網上一片討伐聲。法廣報導，許多網民認為倪岳峰此言是不顧河北百姓死活，向習近平「表忠心」。紛紛留言批評：「不是民選的官，心裡只有皇上」，「不惜一切代價，不惜人命代價」，「慷百姓之大慨，使龍顏之大悅」，「河北的官不對河北人負責，只對他的領導負責」，「倪書記，準備上京升遷了」。

科普作家方舟之發推諷刺：「河北要堅決當好首都護城河，河北人民要變成魚蝦在河裡生活，一切都是為了大局不得不付出的犧牲。」「北京之春」榮譽主編胡平也引據史實點評：「大饑荒時，四川省委書記李井泉說：四川要把糧食交給中央，四川可以餓死人，首都不能餓死人」。

眼看不滿「保京」之火在網上迅速蔓延，微博上不少相關留言及帖文疑被過濾、隱蔽，官媒央視也引述中國水利水電科學研究院副總工程師程曉陶澄清指出，將洪水引到大堤之外的區域裡，本質上是一種疏解河道全線防洪壓力、分洪保重點的措施。網傳「河北、天津洩洪是為了保北京」，程曉陶認為有關表述「不準確」；天津的水位降低，並不等於北京不會被淹。