旅美20年 熊貓丫丫23歲慶生變漂亮了 網友：國寶還是得自己疼

北京動物園除了替「丫丫」準備了生日大餐，也刻製了「ㄚㄚ」生日限定章。印章上的圖，以大陸的母親花萱草和象徵美滿團圓的繡球花圍繞著「丫丫」。（取自北京動物園微博）

中國旅美20年熊貓「丫丫」於租借期滿後，在4月底從美國搭專機返回中國，經隔離檢疫措施後於5月底時移置北京動物園 大熊貓館。而3日是「丫丫」23歲生日，也是牠回到中國後首個生日。北京動物園公開為「丫丫」生日準備的影片和圖片，不少網友發現「丫丫」變圓潤、變漂亮了。

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據媒體報導，北京動物園的工作人員3日為「丫丫」準備了「生日宴」，整個慶生活動包括有「如意」二字的生日蛋糕、新鮮竹筍等食物，讓「丫丫」能舒服地坐在草地上開心享用。就「ㄚㄚ」的蛋糕來看，上面不僅有胡蘿蔔雕刻出的「生日快樂」四個字，還有「壽桃造型」糕點，底下還鋪滿了新鮮的竹葉。工作人員也將「丫丫」現居的小院布置得氛圍感十足，滿滿的新鮮竹子、竹筍，竹筒上還寫著「你好，23歲」。

而「丫丫」的粉絲們也在北京動物園的官方微博下為「丫丫」送上滿滿生日祝福，有人寫到，「親愛的丫丫，生日快樂，往後日子甜甜蜜蜜」。

據公開消息顯示，「丫丫」是2000年8月3日於北京動物園出生。隨後於1999年4月，美國田納西州 的孟菲斯動物園與中國動物園協會達成協議並簽署意向書，向中國租借兩隻大熊貓。而「丫丫」與另一隻熊貓「樂樂」於2003年4月7日抵達美國孟菲斯動物園。在2013年為期10年的協議到期後，兩國再將租借期延長10年至今年4月。

此前，熊貓「丫丫」今年初曾疑似遭不良飼養致健康不佳，引起中國網友關注，呼籲北京儘早接「丫丫」回國。北京動物園於隨後派專家組到美國調查，專家評估稱，「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。在租借期滿後，「丫丫」於4月底從美國搭專機返回中國，經隔離檢疫措施後，在5月底時終於回到北京動物園大熊貓館。

截至目前，自「丫丫」四回到中國後已3個多月，期間北京動物園都會公開「丫丫」的吃、睡日常。不少民眾表示，「『丫丫』有在好好長胖」，「我們的國寶還是得我們自己疼！」