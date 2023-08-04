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旅美20年 熊貓丫丫23歲慶生變漂亮了 網友：國寶還是得自己疼

記者謝守真／綜合報導
北京動物園除了替「丫丫」準備了生日大餐，也刻製了「ㄚㄚ」生日限定章。印章上的圖，以大陸的母親花萱草和象徵美滿團圓的繡球花圍繞著「丫丫」。（取自北京動物園微博）
北京動物園除了替「丫丫」準備了生日大餐，也刻製了「ㄚㄚ」生日限定章。印章上的圖，以大陸的母親花萱草和象徵美滿團圓的繡球花圍繞著「丫丫」。（取自北京動物園微博）

中國旅美20年熊貓「丫丫」於租借期滿後，在4月底從美國搭專機返回中國，經隔離檢疫措施後於5月底時移置北京動物園大熊貓館。而3日是「丫丫」23歲生日，也是牠回到中國後首個生日。北京動物園公開為「丫丫」生日準備的影片和圖片，不少網友發現「丫丫」變圓潤、變漂亮了。

來源：YouTube

據媒體報導，北京動物園的工作人員3日為「丫丫」準備了「生日宴」，整個慶生活動包括有「如意」二字的生日蛋糕、新鮮竹筍等食物，讓「丫丫」能舒服地坐在草地上開心享用。就「ㄚㄚ」的蛋糕來看，上面不僅有胡蘿蔔雕刻出的「生日快樂」四個字，還有「壽桃造型」糕點，底下還鋪滿了新鮮的竹葉。工作人員也將「丫丫」現居的小院布置得氛圍感十足，滿滿的新鮮竹子、竹筍，竹筒上還寫著「你好，23歲」。

而「丫丫」的粉絲們也在北京動物園的官方微博下為「丫丫」送上滿滿生日祝福，有人寫到，「親愛的丫丫，生日快樂，往後日子甜甜蜜蜜」。

據公開消息顯示，「丫丫」是2000年8月3日於北京動物園出生。隨後於1999年4月，美國田納西州的孟菲斯動物園與中國動物園協會達成協議並簽署意向書，向中國租借兩隻大熊貓。而「丫丫」與另一隻熊貓「樂樂」於2003年4月7日抵達美國孟菲斯動物園。在2013年為期10年的協議到期後，兩國再將租借期延長10年至今年4月。

此前，熊貓「丫丫」今年初曾疑似遭不良飼養致健康不佳，引起中國網友關注，呼籲北京儘早接「丫丫」回國。北京動物園於隨後派專家組到美國調查，專家評估稱，「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。在租借期滿後，「丫丫」於4月底從美國搭專機返回中國，經隔離檢疫措施後，在5月底時終於回到北京動物園大熊貓館。

截至目前，自「丫丫」四回到中國後已3個多月，期間北京動物園都會公開「丫丫」的吃、睡日常。不少民眾表示，「『丫丫』有在好好長胖」，「我們的國寶還是得我們自己疼！」

動物園 北京 田納西州

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