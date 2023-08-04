美甲彩繪國風 畫上「千里江山圖」南京殘疾潮男奪冠

高巍用隨手拿來的工具在記者指甲上畫了仙鶴的造型。（取材自紫牛新聞）

南京一位80後「潮男」 美甲師高巍，近日在指甲蓋上畫出「千里江山圖」式樣的國風彩繪，獲得全國殘疾人職業技能大賽冠軍。高巍不僅技藝高超，還教出很多優秀的學生，其中還包括和他一樣殘疾的學員。

高巍拿到了美甲項目的冠軍。（取材自紫牛新聞）

紫牛新聞報導，高巍目前就職南京薇薇職業學校，聊起不久前在全國殘疾人職業技能大賽奪冠的事情，高巍說，「千里江山圖風格的彩繪我個人很喜歡，平時練習的時候我也會畫一些類似的國風圖案。」高巍邊畫邊介紹道，「考量美甲做得好不好，維度有很多，不僅僅是大家平時都關注的顏色、圖案，延長甲的長度、弧度、指緣的貼合度等也要做到和規定的標準分毫不差。」高巍說，任何一個步驟的偏差都會破壞整體的精緻度，「美，藏在很多細節裡。」

「千里江山圖」彩繪元素吸睛。（取材自紫牛新聞）

2002年，高巍從北京 來到南京薇薇職業學校，成為了一名美甲老師。但在高巍30歲那年，一次意外，讓處於事業發展上升期的他，迎來了一記迎頭痛擊，「本來只是摔了一跤，但忽然感覺腰部以下特別疼痛，去醫院檢查被查出有股骨頭壞死跡象，肌肉 逐漸萎縮，只能進行髖關節 置換手術。」高巍回憶。

髖關節置換手術讓高巍落下了三級肢體殘疾，行走速度比常人慢一些，不能走遠路，也不能久坐。「美甲師往往一坐就是一整天，我是很受打擊的，一下子變成殘疾人了，工作和生活都受到了巨大影響。」高巍坦言，那段時間自己很絕望，校長壽老師和她的家人幫他協調醫院，墊付手術費，壽老師勸導他只要不傷及手和肩膀，美甲的教學工作還是可以繼續的。高巍從手術後的失落中走了出來，並且積極地進行復健。

如今的高巍比以前淡定了很多，「生活嘛，要往前看。」些年教出了很多優秀的學生，其中還包括和他一樣殘疾的學員，有的拿了獎，有的開了店，收益還不錯。