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颱風重創河北涿州 災民蹚水數小時 發現酒店滿房還漲價

中國新聞組／北京4日電
酒店前台立起了「滿房」二字。（取材自微博）
酒店前台立起了「滿房」二字。（取材自微博）

颱風「杜蘇芮」暴雨重創河北保定涿州市，淹水最深達12公尺，外媒直擊四處可見劫後餘生的民眾與堆積如山的垃圾。官方稱積水要等ㄧ個月才會全部消退，不少災民、被轉移民眾被迫投宿酒店，蹚水數小時卻遇上多數酒店客滿、趁火打劫漲價等情況，苦不堪言。涿州昨並發布接受社會捐贈公告，引來許多網民拒捐，「國家有我們的納稅錢可重建，為何還要人民捐？」

九派新聞報導，涿州市民李恆（化名）2日爆料稱，因水位上漲，他和家人來到臨近的高碑店市避難，入住賓館第一天，標間價格120元人民幣（約16.7美元）/晚，次日續費被告知須付150元。李恆認為，這是惡意漲價，他難以接受，便投訴至高碑店市場監督管理局，經處理，酒店將漲價部分的錢退還。

高碑店市場監督管理局工作人員表示，最近確實接到不少投訴電話，市場監督管理局2日已經召集市內所有酒店開會，要求在災情期間酒店不得漲價。

涿州民眾除遇酒店漲價，還遇上市內多數酒店已經住滿無法入住，只能選擇在大堂裡短暫的停留。房客大多是剛從洪區撤離出來的居民，也有因洪水被滯留在這裡的。而被轉移出來的村民還在源源不斷地來到酒店，尋找落腳的地方。

有兩對夫妻走了兩個小時走出積水地帶，又在市區中徒步了一個多小時，才到達一家酒店，雖然已經沒有房間，但這是他們找到的第一個可以充電的地方，之後繼續尋找，還是沒能找到一家有空房間的酒店。

還有酒店表示，「有房間，但是沒水，衛生間很髒，看您能不能接受。」據報導，從8月1日開始，前台的電話就響個不停。工作人員表示，多數是附近居民因為家裡沒水沒電住過來，但酒店從2日上午也開始停水，至今沒有恢復。

BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）直擊涿州災後現況稱，截至1日上午該市受災人數已達到全部人口的五分之一，街頭處處可見劫後餘生的民眾與堆積如山的垃圾。許多民房的低樓層遭淹沒、不少居民被困，救難隊伍最後以橡皮艇從淹水的道路進入救援。

另涿州市昨天發布接受社會捐贈的公告稱，近日涿州市遭受洪水災害，受災嚴重，為助力涿州市防汛救災，將接受資金及物資等救災捐贈；除少數網民稱「一方有難八方支援」，大批網民表達「我一分錢都不捐」的態度。

拒捐理由包括，「國家有我們的納稅錢，為何還要人民捐」、「這不是天災這是人禍！我捐款能保證到災民手裡」、「把佳木斯準備用來建方艙的經費挪過來」、「讓有錢人捐唄，普通人自己都沒錢了」。

藍天救援隊隊員3日在河北省涿州市刁窩鎮東馮村轉移村民。(中新社)
藍天救援隊隊員3日在河北省涿州市刁窩鎮東馮村轉移村民。(中新社)

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