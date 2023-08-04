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「有錢才敢消費」 官媒鼓勵炒股賺錢惹議

中國新聞組／北京4日電

中國亟欲擴大民眾消費來提振經濟，官媒經濟日報3日報導，民眾要有錢才敢消費，而要增加民眾口袋裡的錢，就要讓民眾能藉由股票基金等管道賺錢，這便要優化投資環境及上市公司質素等。該文引發熱議，也勾起不少股民慘痛回憶，有網民留言：「叫經濟日報編輯先買A股」。

中國國家發展改革委7月31日公布「關於恢復和擴大消費的措施」，圍繞6方面提出20條政策，希望釋放消費潛力，提振經濟。

對此，經濟日報3日報導指出，民眾要「有錢才能消費、才敢消費」，這要設法提高民眾財產性收入，讓民眾能藉由股票、基金等管道賺錢，從而增加消費意願及消費能力。

報導指出，中國有2億多股民，7億多持有基金的民眾，資本市場潛在購買力不可小覷。但當前資本市場權益類資產估值水平總體偏低，中小投資者獲得感普遍不足。

報導認為，要多措並舉提升市場活躍度，推動股市走出「慢牛」格局，這包括要壯大理性成熟的專業投資力量，令各類中長期資金能暢通入市，不斷放寬中長期資金入市比率和範圍，引導「長錢長投」。

另一方面，要更大力度培育專業機構投資者，提升專業投研能力，增加投資者的收入。

報導又指，要持續提升上市公司的質量，支持上市公司藉由併購重組等方式做大、做優、做強，創造更多優質產品和服務，吸引消費者消費。

同時，還要引導上市公司建立常態化分紅機制，提高現金分紅比率，以真金白銀回報投資者，並採取更多註銷式回購維持股價穩定。

報導表示，要優化投資交易環境，投資者對未來的預期越穩定，後顧之憂越少，消費意願越強；及要不斷推進資本市場監管治理體系和治理能力現代化，從嚴從快打擊操縱股價、內幕交易、欺詐上市等違法違規活動，減少賭博與投機，確保市場公平、公正、透明，保護中小投資者合法權益。

該報導引發熱議，也勾起不少股民慘痛回憶，有網民留言：「叫經濟日報編輯先買A股」、「4000點牛市剛起步的教訓還歷歷在目」、「買股票基金才是最大的消費」、「全民炒房靠全民炒股救？」更有網民直言道，「看好錢財，遠離股市」。

美國華爾街日報則發文稱，中國散戶信心崩潰，A股市場短期內恐難翻身。

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