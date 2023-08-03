河北洪災轉移122.9萬人 淶水縣多村被淹失聯

2023年8月1日，河北保定淶水，救援人員用橡皮艇疏散居民。(視頻截圖)

破紀錄暴雨連下一週，重創中國河北省。據官方通報，截至今天上午10時，已緊急轉移民 眾122.9萬人。在各界關注涿州災情之際，淶水縣傳出多個村莊遭洪水 淹沒，因交通中斷已失聯4天，急需救援。

新華社報導，河北省防汛抗旱指揮部辦公室指出，受颱風杜蘇芮和冷暖空氣共同影響，7月27日起，河北大部分地區出現強降雨，全省平均降雨量超過146毫米，降雨折合水量275億立方公尺，相當於河北省大中型水庫總容量的2倍多。

據報導，截至3日10時，河北共轉移民眾122.9萬人，其中蓄滯洪區轉移85.72萬人。但官方已兩天未更新洪災死傷人數。

目前，河北省共出動搶險隊伍4700多支，超過10萬人，累計派出2200多個工作組趕赴強降雨區域，指導相關市縣有序應對。

河北省防汛抗旱指揮部辦公室相關負責人稱，本輪降雨過程尚未完全結束，局部地區仍有可能出現強降雨，水庫下洩流量仍處於高位，行洪滯洪還在繼續。

綜合新京報、極目新聞報導，河北淶水縣1日強降雨引發山洪，有網友發短影音稱三坡鎮部分村落失聯，影片顯示拒馬河河水暴漲將野三坡景區河兩岸低矮建築淹沒，有旅遊設施被沖毀。

另有影片顯示，洪水將村莊中低矮建築淹沒，一廠房主體被淹，僅有招牌露在水面外。

有網友3日發布求助稱，其家人住在淶水縣趙各莊鎮湯家莊村西坡根，已經失聯超過4天。當地房子多靠山修建，山裡很多小村子被淹，橋被沖毀，沒信號沒水沒電，處於失聯狀態，希望得到救援。

據報導，淶水縣應急局已派幾批救援隊去救援，因通訊中斷未及時回饋訊息，導致部分村落處於失聯狀態。淶水縣養路工區工作人員稱，本次強降雨導致部分道路受損，正在搶通。

據新浪熱點報導，中共淶水縣委宣傳部今天傍晚通報稱，全縣15鄉鎮、284村（山區5鄉鎮、97村）、野三坡景區全境受災。其中，知名的野三坡景區遭受毀滅性損毀，全縣暫無人員死亡報告。