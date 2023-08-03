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真是馬來熊 官媒有圖有真相 新華社赴杭州動物園拍牠的日常

中國新聞組／北京3日電
杭州動物園「人氣」馬來熊舉止酷似人類走紅，圖為牠正在享用水果。 （新華社）
杭州動物園「人氣」馬來熊舉止酷似人類走紅，圖為牠正在享用水果。 （新華社）

中國杭州動物園一隻馬來熊「安吉拉」由於「人模人樣」被質疑是工讀生假扮，園方極力否認；消息傳出後，吸引更多人入園觀看，連外媒加入討論，官媒新華社特地實地探訪杭州動物園，並發布安吉拉生活日常，以及與伴侶互動的照片，證實牠是「千真萬確」的真熊。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，有網友在7月27日發布影片，影片中「黑熊」站著揮手和遊客互動，有人將食物拋入欄杆內，牠立即張口欲接住；食物跌落石頭上，「黑熊」立即彎腰進食，網友指牠是有「人氣」的馬來熊。

園方極力否認官媒新華社為此造訪杭州動物園，2日發布記者拍下安吉拉吃水果、泡水、站立、與伴侶「大陸」互動等畫面，記者說：「這兩頭馬來熊今年4歲，身體健康，最近來觀看它們的遊客明顯增加。」

此外，外媒NBC、每日郵報也證實牠真的是熊；社美國NBC請教馬來西亞野生動物生物學家，專家表示，「肯定是馬來熊」，「我研究這種生物25年了，牠們像人類一樣站立，母熊甚至可以一邊抱著小熊，一邊站立行走。」

每日郵報請到的專家也解釋說，馬來熊背上的褶皺，事實上有助於保護其免受捕食者的侵害，因為鬆弛的皮膚，可以讓熊在被抓住時，更容易轉身並發起反擊。

紐西蘭惠靈頓動物園也透過紐西蘭先驅報訪問，解釋用後腳站立是馬來熊的正常行為，被戲稱作「人披熊皮」的鬆弛皮膚也是馬來熊常見特徵。

杭州動物園黑熊一站火上熱搜。（視頻截圖）
杭州動物園黑熊一站火上熱搜。（視頻截圖）

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