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無名貴州白酒 請到梅西代言…背後老闆竟然是他

中國新聞組／北京3日電
梅西代言貴州白酒。（取材自微博）
梅西代言貴州白酒。（取材自微博）

阿根廷足球明星梅西1日在他的微博宣布成為貴州白酒「赤水河」的代言人，並放上他與酒品的海報。什麼樣的品牌可以請得動梅西？赤水河目前酒業規模較小，相關產品能見度也不高，但其背後股東是化肥龍頭「史丹利」，雖然沒有公開代言價碼，但網友猜想肯定是千萬（人民幣，下同）起跳。

每日經濟新聞報導，梅西在中文社媒宣布，成為赤水河酒品牌代言人，「很高興成為赤水河酒的品牌代言人！未來的一段日子裡，希望我和赤水河醬酒給大家帶來更多的快樂與好運！」

有網友表示，「這回梅西來了真得敬酒了」，不過更多網友則是好奇，「這是啥酒」、「這得花多少廣告費？」

據了解，赤水河酒為貴州中赤酒業股份有限公司（以下簡稱中赤酒業）旗下品牌，該公司成立於2021年9月23日，註冊資本3億元，註冊地為習水縣回龍鎮。中赤酒業大股東高進華同時是上市化肥企業史丹利董事長、總經理。而史丹利是中國化肥龍頭企業之一，主營業務包括硫基覆合肥、氯基覆合肥等。

但由於目前中赤酒業規模仍然較小，雖然請了球王代言布局萬噸醬酒產能，但在各大電商平台上還沒有搜到相關產品。

至於梅西拿多少代言費？京關鍵之道體育咨詢公司創始人、總裁張慶向表示「起碼千萬起」，「梅西此前與某知名品牌的代言費為3年4000萬元，不過明星的代言費有很大靈活度，比如大品牌或健康有關的代言會少收點，所以也比較難預估」。

另據觀網財經報導，儘管赤水河酒官方沒有透露梅西的代言費用究竟有多少，但據傳梅西授權給赤水河酒的代言權限為使用肖像權，費用為每年2000萬餘元。

梅西在他的微博上公告成為代言人的消息。（取材自微博）
梅西在他的微博上公告成為代言人的消息。（取材自微博）

梅西 足球 微博

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