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救人還是文物？北京暴雨 千萬名人字畫快被淹 畫廊主人求助遭批

中國新聞組／北京3日電
畫廊一樓掛著近代名家原作。（取材自上觀新聞）
畫廊一樓掛著近代名家原作。（取材自上觀新聞）

北京連日暴雨，書畫博主鄭萌萌日前發視頻求助，稱價值數千萬的張大千、齊白石、王雪濤、吳昌碩、陸儼少等藝術家的真跡字畫被困於自己位於房山的畫廊內，隨時都有被水淹的風險，急求解決辦法。視頻發出引起網友正反兩面聲音，部分網友認為，現在水患嚴重，應該優先救人而非字畫；也有人從文化保存的角度出發，表示藝術家真跡泡水就沒救了。

上觀新聞報導，鄭萌萌發視頻表示，自己的畫廊位於房山區1956創意文化園內，旁邊不遠處就是大石河。目前，北京連下幾天大雨，園區物業發了消息，讓商鋪撤離。

但她在家透過監控發現，畫廊已有水慢慢滲進來，一樓的開放展示空間有很多名人真跡都掛在這裡，包括張大千、齊白石、王雪濤、溥儒、吳昌碩、黃永玉、陸儼少、何家英、任重等名人大家的字畫真跡，總共30多張。

由於附近道路都被封了，員工也因為大水無法靠近搶救，於是她就在網上向網友求救。視頻發出，有網友抨擊，「希望救援隊多救人，名人字畫跟人命相比，啥也不是」、「你這是炫富嗎？」、「真是富貴不同命，這不是我們一個月收入2000的人擔心的事」；也有人從文化傳承角度表示理解，「這不是多少錢的事，都是藝術家的真跡，沒了就真的沒了」。

事後，鄭萌萌解釋，古董字畫一旦被水泡過之後是很難修復的。如果是乾凈的水泡過，修復後將損失30%-40%的價值，如果是泥水、污水浸泡，那就無法修復了。

當時她打了政府的求助熱線，也打了藍天救援隊的電話，得到的答覆都是，「現在人都救不過來了，實在顧不上這些」。

幸好視頻發布後，很快就有網友聯繫到了屬地街道的派出所，告知她了解水位情況，讓她心情放鬆了很多。當晚9點多，巡邏民警打電話告訴她水位已開始下降了。還有網友發來私信，說自己就在房山，「有需要盡管說」。

鄭萌萌說，許多網友提供意見和關心，這些熱心義舉讓她非常感動，有種「熱淚盈眶」的感覺。

至於被質疑在炫富、蹭流量，鄭萌萌表示，這些畫都是真跡，市場價值兩、三千萬元是事實。有一些畫已經賣出去了，客人還沒來提貨。如果這些字畫被泡了，她恐怕要負債賠償客人損失，所以當時根本沒心情理會這些批評。

女子發視頻為藝術家字畫求援。（視頻截圖）
女子發視頻為藝術家字畫求援。（視頻截圖）

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