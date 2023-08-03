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中國龍袍現身英國鑑寶節目 估價高到驚呆觀眾

中國新聞組／北京3日電
一對英國老夫妻帶來一件中國皇袍到節目鑒定。（取材自Antiques Roadshow）
一對英國老夫妻帶來一件中國皇袍到節目鑒定。（取材自Antiques Roadshow）

英國廣播公司（BBC）近日播出的一檔鑑寶節目上，驚現一件據稱來自中國的「龍袍」，擁有者聲稱這件文物由其祖父在1930年代初帶回英國。鑑寶專家對這件龍袍給出高達20萬英鎊（約合183.45萬人民幣）的估價，成為該節目「有史以來最高的估價之一」。

觀察者引述每日郵報報導，BBC播出的「骨董巡迴秀」（Antiques Roadshow）上，一對英國老夫妻帶來一件據稱是「中國皇袍」的傳家寶到節目參與鑑定，這件「皇袍」一亮相便驚艷全場；鑑寶專家更讚嘆，「我們總會記住生命中的一些時刻，就像我永遠會記著站在這裡第一次看到這件華麗長袍的時刻」。

老夫妻介紹，「皇袍」是祖父1930年代從中國帶到英國，當時他是印度標準銀行的總經理。老婦還表示，祖父把這件衣服帶給她以後，她就把它放在一個化妝盒裡，小時候常常穿著它玩，她一直不知道這件長袍的價值。

鑑寶專家李楊曾在拍賣行業工作超過35年，目前為Dore&Rees拍賣行的所有者和總經理，李楊對著「皇袍」檢查了一番後，認為它可以追溯到18世紀，並表示它肯定來自於皇家，「這是一件女式長袍，1750年的長袍確實非常罕見，必須去北京和故宮博物院才能看到」。

李楊解釋，這件女式袍子是黃色的，表明它是為皇后或貴妃設計的，袍子上繡的「五爪龍」也表明它屬於皇室。不過他在節目上並沒有對這件「皇袍」的真實性和歷史性質做出判斷。

當他公布估價時，更讓在場的所有人都驚呆了，「如果按照目前的市場情況進行拍賣，我認為可以賣到20萬英鎊」。

不過中財網報導指出，鑑寶專家可能對中國歷史有誤解，清代不同於以往，皇后、太皇太后等確實可以穿龍袍，但僅限青色，而且多以鳳紋為主，明黃色的龍袍依然只有皇帝能穿。所以，這件龍袍如果是真的，更可能屬於某位皇帝，那價值就更高了。

這件皇袍上有祥雲、金龍圖案。（取材自Antiques Roadshow）
這件皇袍上有祥雲、金龍圖案。（取材自Antiques Roadshow）

拍賣 北京 皇家

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