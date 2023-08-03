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參加世大運的中國聽障泳將 與高手過招「像作夢一樣」

中國新聞組／北京3日電
來自中南大學的游泳選手彭惠迪。(視頻截圖)
來自中南大學的游泳選手彭惠迪。(視頻截圖)

在成都世大運中，中國隊在游池邊迎來開門紅。有一位選手不像張雨霏、覃海洋這麼亮眼，也不像取得晉級的好成績。但她一入場就贏得現場觀眾的熱情鼓勵。她是來自中南大學19歲的彭惠迪，是一名參加健全人比賽的聽障泳將。

新華社報導，在女子400米個人混合泳預賽中，彭惠迪全程領先同組另外兩名印度選手完成比賽。可惜由於成績不理想，她未能晉級。彭惠迪游出5分15秒49的成績，距離晉級決賽差了近20秒。她有些遺憾：「對自己的表現不是很滿意，沒有游到自己最好的成績」。

游泳隊副領隊劉振卿介紹，彭惠迪本來只報了主項女子400米個人混合泳，當發現女子1500米自由泳項目中國隊只有李冰潔一人參賽時，她果斷要求補報名，不浪費中國隊的參賽名額，和李冰潔並肩挑戰這項水上馬拉松

「賽前訓練的時候，她非常刻苦，突破了個人最好成績。」劉振卿表示。

報導指出，兩歲時，彭惠迪因一場持續數十天的高燒確診聽力障礙，從此只能戴上助聽器，變得沉默寡言。六歲那年，父親送她去學游泳，老師發現了她的天賦。

剛開始學游泳，彭惠迪聽不見、說不清，很難快速理解教練的指令和要求，只能慢慢學著看教練口型和肢體動作來幫助理解。為了做好一些技術動作，她潛到水底，觀察學習其他同學的泳姿。

2021年，還在上高中的她迎來高光時刻——在全國第11屆殘運會暨第八屆特奧會上，她報名參加八個游泳項目，斬獲七金一銀。

和昔日的榮譽等身相比，世大運這場沒有晉級的比賽，卻令她更加心潮澎湃，「殘運會是殘疾人的比賽，但世大運是世界各地高手的比賽，心情當然更激動」。

能和張雨霏、覃海洋這樣的世界冠軍成為隊友，還將與奧運冠軍李冰潔一起角逐女子1500米自由泳項目，彭惠迪很激動「像作夢一樣」。

奧運 印度 馬拉松

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