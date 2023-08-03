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競標安徽國有林場 他準時守3點開標 卻遭遇0秒結束

中國新聞組／北京3日電
8月1日下午3點開始競標，0秒即結束。（取材自上游新聞／受訪者供圖)
8月1日下午3點開始競標，0秒即結束。（取材自上游新聞／受訪者供圖)

「1日下午3:00競標，0秒即競價結束。」安徽安慶市宿松縣的投標人程先生在參與當地一國有林場場地招標時，就遇到這樣一場奇異體驗。其中有什麼內幕嗎？他帶著疑問投訴媒體，當地業主則回應，該林場早已取消標，但系統無法取消，因此在3點一開標就立刻結束。

上游新聞報導，投標人程先生展示的「宿松縣國有林場店面房、辦公房及場地租賃權轉讓拍賣公告」顯示，此次招標分為8個標的物，他參與第7標的物投標。

程先生在7月31日下午，突然接到招標代理機構聯繫人李先生來電說，標書可能有問題，業主方要取消標的物7和標的物8的招標。由於沒有看到終止招標公告或書面通知，於是程先生在8月1日下午如常登錄電子競價網站。

程先生從下午2點半就在電腦上守著網絡開標，結果等到3點競標時，突然顯示結束，0秒即競價結束了。

業主方宿松縣國有林場項目聯繫人吳先生2日回應，該標的屬於自然保護地範圍內，不得建設任何生產設施，經宿松縣國有林場班子會研究決定，該項目終止，不再另行出租。

林場在7月31日就通知代理機構，8月1日也在安慶市公共資源交易中心官網上發布了終止公告。投標人程先生則是指出，投標人沒有看到網站公告，那麼是不是應該書面通知？

對此，安慶市公共資源交易監督管理局相關工作人員稱，對於告知的方式，法律上沒有規定具體的形式，可以電話告知，也可以是不定向的、普遍性的告知，比如發公告。      

對於投標人提到的0秒即競價結束的問題，工作人員解釋可能跟系統有關。

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