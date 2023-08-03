防青少年沉迷 網信辦網路管控升級「未成年模式」

中國國家網信辦擬提升對未成年人使用網路的管控。(路透)

為減少未成年人網路沉迷，進一步強化對未成年人使用網路的管理，中國國家網信辦2日發布「移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）」，就修法方向公開徵求意見，擬全面升級「青少年模式」為「未成年人模式」，和設定退出模式需家長驗證同意，以及推動「未成年人模式」的覆蓋範圍進一步升級，從App 擴大到行動智慧終端裝置、應用商店，實現軟硬體三方聯動等。

據中國國家網信辦指出，指南規定，未成年人模式應具備自動切換功能。在移動智能終端一鍵啟動未成年人模式後，應用程序、應用程序分發平台應自動切換到未成年人模式界面。

指南還要求，未成年人模式的入口設置應確保最簡化原則，退出時，需要家長進行驗證同意，家長可基於現有機制，自行選擇密碼、指紋、人臉等識別方式進行單一或複合驗證等，另直播、網路社交等服務提供者應針對未成年人使用其服務設置相應的時間管理、權限管理、消費管理等功能等等。

指南要求建立「分齡原則」，移動智能終端、應用程序及平台應根據不同年齡階段的未成年人身心發展特點，為不同年齡階段用戶提供適合其身心發展的信息和服務。指南共畫分了五個年齡區間：1.不滿3周歲；2.3周歲以上不滿8周歲；3.8周歲以上不滿12周歲；4.12周歲以上不滿16周歲；5.16周歲以上不滿18周歲。

當面向不滿八周歲用戶的未成年人模式中，移動智能終端需支持默認使用總時長不超過40分鐘；8周歲以上到16周歲用戶使用總時長不超過1小時；16周歲以上不滿18周歲用戶，使用總時長不超過兩小時；當未成年人用戶連續使用移動智能終端時長超過30分鐘，移動智能終端應發出休息提醒；且每日22時至次日6時期間禁止向未成年人提供服務。

據中國民法典，未成年人是指未滿18周歲的公民。