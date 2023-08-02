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洩洪保北京？大水圍困河北：涿州13萬人受災 全城呼救

轉角24小時
颱風杜蘇芮在中國的災情影響擴大，京津冀地區——北京、天津、河北——各地傳出暴雨淹水災情。（取材自微博）
颱風杜蘇芮在中國的災情影響擴大，京津冀地區——北京、天津、河北——各地傳出暴雨淹水災情。（取材自微博）

「13萬人受災，難道我們還要關心微博榜上那幾個垃圾娛樂和明星嗎？」颱風杜蘇芮在中國的災情影響擴大，京津冀地區——北京、天津、河北——各地傳出暴雨淹水災情。在河北省水系匯流發達的涿州，出現全域停水、部分停電斷網，超過13萬人受災，也因為洩洪，當地還有部分區域居民受困。涿州市公安局公開發文求援，卻在不明原因下刪文。

颱風杜蘇芮侵襲中國，先後讓福建、京津冀地區（北京、天津、河北）陷入特大暴雨災情，目前京津冀的降雨仍在持續，截至8月2日中午，北京已知有11人死亡、27人失蹤。死者的位置是在北京四環以外的外圍地區，包括災情相對嚴重的門頭溝區、房山區，以及昌平區和海淀區。

正當北京面臨歷來少有的強降雨時，河北在7月31日開始，各地出現大水淹沒和斷水斷電的災情，河北的涿州市在8月1日透過公安的微博發布訊息，全域停水、部分區域停電和斷網，這則涿州市公安局的微博發文，直接向外界求助：

「涿州目前需要大量的船隻轉移群眾。全域停水，部分停電，物資供應暫時滿足，但不知道能支撐多久。目前高速路暢通，涿州口可以下道，城東問題不大，城西淹得較重。船隻（最好有大一點的木船、鐵皮船）、皮筏艇、救生衣、純凈水都需要支持！」

這則來自公安局的求援文貼出後，隨即在中國的社群網路引發議論和擔憂。根據河北省官方的通報資料，截至8月1日中午河北省已超過54萬人受災，其中在涿州全市受災人數超過13萬人，已知的死亡人數9人（保定市4人，邢台市5人），數據還在動態更新當中。

涿州的出版和圖書倉儲物流密集，涿州有多處圖書物流中心被暴雨影響，出版品都成了泡水...
涿州的出版和圖書倉儲物流密集，涿州有多處圖書物流中心被暴雨影響，出版品都成了泡水書。（取材自微博）

（取材自微博）
（取材自微博）

在微博上陸續傳出河北、涿州的災情畫面，也出現了「全城呼救」、「圍困涿州」的說法，微博的熱搜關鍵詞有「涿州汛情受災人數超13萬人」——但先前涿州市公安局那則向外界求援的貼文，卻已經悄悄被撤下，只留有其他中國網路媒體的截圖，現今搜尋相關新聞關鍵詞，出現較多的是救援隊緊急馳援、各地物資送入的場景，因而被懷疑原先的公安局求援文，是否遭遇某些壓力而撤除。

微博上有網友「高悄悄Carol」表示：

#涿州汛情受災人數超13萬人# 熱搜呢？ 失望至極！我舅和姥爺已經聯繫不上了，新聞也不提洩洪的事兒就說是颱風暴雨所至！ 13w人受災，難道我們還要關心前榜上那幾個垃圾娛樂和明星嗎？ 幹點ren事兒吧！（編按：ren事→人事）

進入涿州協助救災的北京公羊救援隊，向媒體表示：「涿州現在是主城區被水直接一分為二，水最深處達三米多，很多地方都成了孤島。」各地淹水災情不斷，有民眾被困大樓中、周遭汪洋一片，有居民表示已被圍困3天、家中有2個月大的孩子沒有奶粉，亟需援助。

同時涿州的出版和圖書倉儲物流密集，涿州有多處圖書物流中心被暴雨影響，出版品都成了泡水書，像是北京西南物流涿州園，園區內就有多家出版社的物流和庫房，有些甚至已經出現淹水深度2公尺的景象。

涿州地理位置水系發達，有６條河流——拒馬河、永定河、小清河、白溝河、琉璃河、胡良河——在涿州交匯，如果遭遇短時間的極端降雨，涿州就會面臨極大的防汛壓力。根據涿州的官方資料，平時應對的淹水防禦標準（中國慣稱「內澇」）是24小時154mm，但此次的強降雨超過200mm，突破了過往能夠預設防汛的壓力範圍。

另一方面，河北洩洪問題，也引發了此次災情中的爭論。在中國的新聞討論裡，有不少訊息指出因為豪大雨而要洩洪，但事前沒有準確通知洩洪區範圍的居民，致使受災情況嚴重。也有中國的新聞媒體拍攝到，當地方單位前往通知居民時，卻有人不願撤離。另一個爭議是，中國社群出現了「洩洪保北京」的說法，認為洩洪是讓北京災情降低、但卻犧牲河北、涿州，此說引起了中國網民的論戰，互相責怪責任歸屬。

颱風杜蘇芮在中國的災情影響擴大，圖為北京泡水車。（路透）
颱風杜蘇芮在中國的災情影響擴大，圖為北京泡水車。（路透）

圖為7月31日的北京郊區門頭溝。（路透）
圖為7月31日的北京郊區門頭溝。（路透）

北京 微博 暴雨

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