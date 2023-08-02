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夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

中國新聞組／北京2日電
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

亞洲夫妻竟然生出「混血寶寶」？中國山東臨沂一對夫妻，2013年開心迎接女兒的誕生，但兩人都是土生土長的中國人，卻生出「藍眼睛、黃頭髮」模樣的混血寶寶，讓身邊許多親友不禁懷疑妻子是否出軌。面對外界流言蜚語，丈夫選擇相信老婆，堅持不作親子鑑定。

網易號報導，單超和殷艷這對山東夫妻，婚後在2013年生下女兒「毛毛」，不料女娃出生時卻擁有一雙藍眼睛、一頭黃頭髮和白皙皮膚，和父母長相大相逕庭。

據報導，單超的父母看到孫女時傻眼不已，質問護士有沒有抱錯小孩？但護士堅定地表示，「產房就剩一個產婦，孩子也已經給產婦確認過，肯定沒抱錯。」單超擔心女兒身體有異狀，找了醫生為毛毛做詳細檢查，醫師表示毛毛身體健康，但為何出現混血特徵，他們也無法解釋。

不過，單超的父母懷疑媳婦讓兒子戴綠帽，此後更沒有給殷艷好臉色看。不僅公婆有猜忌，街坊鄰居也經常會指指點點，讓單超和殷艷相當無奈。單超母親曾想讓殷艷去做親子鑑定，不過卻被單超一口回絕，他表示，「不相信妻子會做出對不起我的事」，堅信毛毛是自己的孩子。

2016年，單超和殷艷曾帶著女兒登上東方衛視一節目，在場的主持人也對毛毛的血緣有疑問，並問殷艷女兒出生後的感受。殷艷一臉微笑地回應，眼裡卻是藏不住地辛酸，她說，「我沒有作案時間，也沒有作案地點，從訂婚到結婚，就跟我的公婆和丈夫住在一起。」台下的單超也濕了眼眶，心疼地看著老婆。

主持人又問單超，為什麼不去做親子鑑定？單超依舊堅定表示：「不管別人說什麼，我不會質疑我的老婆和女兒。如果我做了親子鑑定，毛毛長大後，知道自己的爸爸懷疑過她，一定會傷心的。」

單超表示，毛毛的混血臉孔，讓她在小鎮上備受關注，每當有人問毛毛是哪國混血時她也非常煩躁，不時會抓狂地大叫，讓他看了十分心疼；他帶著妻女上節目也是為了向大眾說明「這就是他的女兒」，希望其他人不要再來打擾他和家人的生活。

單超和女兒。（花點時間 ）
單超和女兒。（花點時間 ）
殷艷和女兒。（花點時間 ）
殷艷和女兒。（花點時間 ）

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