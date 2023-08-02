中國「急行軍」推面子工程40年 網轟「失了裡子」

大量強降雨讓北京街道淹成河道。 (路透)

颱風杜蘇芮外圍環流造成北京 強降雨，北京及周邊多區域斷電、斷路、斷通訊。雖然中國政府針對啟動了應急響應機制，但在社交媒體上，民間求助信息仍層出不窮。學者指出，過去四十年裡，北京大力發展「面子工程」而忽視下水系統這類基建，網民批「關心面子失了裡子」。

來源：BBC

自由亞洲電台報導，截至2日，強降雨引發的洪澇不僅沖毀了橋梁、道路，還導致北京11人遇難，27人失蹤。北京周邊的河北省也損失慘重，造成9人死亡，6人失蹤。

雖然北京當局為本次強降雨啟動了應急響應機制，但在社交媒體上，民間求助信息仍層出不窮。

據推特 博主「李老師不是你老師」發布的統計顯示，求助信息已增加至378條，大多以門口溝和房山為主。此外，南方周末報導指出，河北涿州受災嚴重，自7月31日起百人被困，但受災居民表示此前從未收到撤離通知。

另外有民眾反映，北京部分堤壩洩洪卻未事先通知，導致洪水 漫入河北，居民卻來不及轉移。

報導指出，紐約城市大學政治系教授夏明指出，過去四十年裡，當局以「急行軍」的方式大力發展「面子工程」而忽視下水系統這類基建，最終隱患會在災害發生時暴露無遺。

「整個以經濟發展為主，在專制模式下貪腐造成了很多的豆腐渣工程，這恐怕是最主要的因素。現在隨著氣候的各種變遷，許多問題就暴露出來。」夏明稱，很多基礎設施不僅要建，更重要的是維修。

身在荷蘭的中國異議人士林生亮直指，每一次災害發生時不能按照應急響應機制來避險，或原有基礎設施不足以抵禦天災，就是人禍。